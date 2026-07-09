El Govern tacha de "inaceptable" el manual contra la turistificación y pide a sus promotores que rectifiquen

El Govern ha calificado este jueves de "inaceptable" el manual de acción difundido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida de cara a la manifestación contra la turistificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma y ha pedido a las entidades que lo promueven que "rectifiquen".

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado, tras la presentación del Análisis de Coyuntura Económica del segundo trimestre, que el Ejecutivo autonómico mantiene el "máximo respeto" por cualquier manifestación pacífica, pero ha advertido de que no puede aceptar los llamamientos a realizar acciones contra comercios, negocios o turistas.

Costa ha insistido en diferenciar entre el derecho a la protesta y las acciones recogidas en el documento difundido por la plataforma. "Manifestaciones pacíficas, siempre. Vandalismo sobre comercios, turistas o cualquier otro acto vandálico, no, nunca", ha afirmado.

Así, el vicepresidente ha considerado "inaceptable" que se anime a "vandalizar y atacar comercios y establecimientos" o a realizar acciones como bloquear cerraduras o lanzar pintura, por lo que ha hecho "una llamada a la responsabilidad" a las entidades convocantes para que retiren esos planteamientos. "Estas actitudes radicales no representan el carácter de estas islas. Somos una tierra de gente tranquila", ha añadido.

Costa ha subrayado, no obstante, que el Govern comparte el diagnóstico de que Baleares afronta un problema estructural derivado de la presión sobre el territorio tras "muchos años de inacción". En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo ya ha adoptado medidas para contener el crecimiento turístico, como la eliminación de nuevas plazas de alquiler turístico, la lucha contra la oferta ilegal o el acuerdo para reducir la llegada de cruceristas.

La polémica del manual

Las declaraciones del vicepresidente llegan después de la controversia generada por el documento difundido por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocante de la protesta del 26 de julio, en el que se proponen acciones directas contra viviendas turísticas, inmobiliarias y otros negocios vinculados al sector, como realizar pintadas o bloquear cerraduras, además de ofrecer recomendaciones para evitar ser identificados.

El contenido ha provocado el rechazo de organizaciones empresariales y de distintas administraciones, mientras que la Delegación del Gobierno ha anunciado que la Policía investigará si el documento pudiera constituir una incitación a cometer delitos.

Por su parte, la plataforma ha señalado este mismo jueves que colocar silicona en cerraduras de alquileres turísticos ilegales o hacer pintadas no es violencia y ha reivindicado que la violencia es la que se está "ejerciendo desde arriba" por parte de un modelo turístico "salvaje y extractivista".