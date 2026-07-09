El Govern atribuye el aumento de la presión humana al crecimiento de la población residente y no al turismo

El Govern considera que el principal factor que explica el aumento de la presión humana en Baleares ya no es el turismo, sino el crecimiento continuado de la población residente. Así lo ha defendido este jueves el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la presentación del Análisis de Coyuntura Económica del segundo trimestre, donde ha asegurado que el incremento de habitantes constituye uno de los grandes retos estructurales de la comunidad y ha reclamado un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta esa realidad.

Costa ha argumentado que, aunque el número de turistas sigue aumentando, las pernoctaciones se mantienen estables e incluso registran un ligero descenso. A su juicio, este indicador es el que mejor refleja el impacto del turismo sobre la presión humana, ya que mide el número de personas que permanecen en las islas. "Si aumenta el índice de presión humana no es por el turismo, sino por el incremento poblacional", ha afirmado.

El vicepresidente ha vinculado esa evolución al buen comportamiento de la economía balear, que continúa creando empleo y atrayendo trabajadores de otras comunidades y del extranjero. Ha recordado que Baleares contabiliza actualmente 588.000 afiliados a la Seguridad Social, unos 17.000 más que un año antes, y ha señalado que buena parte de esos nuevos trabajadores se trasladan a vivir al archipiélago.

En este sentido, ha advertido que las previsiones demográficas apuntan a que Baleares sumará unos 200.000 habitantes más en 2040, una tendencia que, según ha dicho, obligará a reforzar infraestructuras y servicios públicos.

El planteamiento coincide con las conclusiones de la Memoria anual del Consell Econòmic i Social (CES), presentada esta misma semana, que sitúa la población del archipiélago al borde de los 1,25 millones de habitantes y alerta de la intensidad del crecimiento demográfico experimentado en los últimos años.

Rechazo al nuevo sistema de financiación

Costa ha aprovechado esa reflexión para cargar de nuevo contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Ministerio de Hacienda y responder a las declaraciones realizadas este miércoles por el ministro Arcadi España.

El vicepresidente ha sostenido que el nuevo modelo pactado entre el Gobierno central y Esquerra Republicana Catalana (ERC) no incorpora "ninguna de las reivindicaciones históricas de Baleares", entre ellas el peso del crecimiento poblacional, una mejor compensación de la insularidad o el principio de ordinalidad. "Se ríen de nosotros", ha afirmado con contundencia.

Asimismo, ha rechazado las críticas del ministro a las rebajas fiscales aprobadas por el Ejecutivo autonómico y ha defendido que "las reformas fiscales las paga el presupuesto de Baleares, no Arcadi España". En esa línea, ha criticado lo que ha definido como la política del "yo invito y tú pagas", aludiendo a decisiones estatales en materias como la dependencia, la educación o la atención a menores migrantes que, según ha dicho, asume financieramente la comunidad autónoma.

Costa ha acusado además al Ministerio de pretender imponer el nuevo sistema de financiación "con un rodillo", al considerar que ha sido negociado únicamente con ERC y presentado al resto de comunidades sin margen real de negociación. Por ello, ha confirmado que Baleares votará en contra de la propuesta cuando sea sometida al Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio.