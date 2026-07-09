Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El IcoAccidente laboral ValldemossaRobo catamarán ItaliaEs MurterarChambaoRCD Mallorca: Mundial
instagramlinkedin

Fórum de la Societat Civil también rechaza la violencia en la protesta contra la turisficación de Mallorca

"A la población hay que convencer con la palabra, con los golpes no se consigue nada", asegura su presidente

VÍDEO | Manifestación contra los efectos de un modelo «de masas o de lujo» organizada por Menys Turisme, Més Vida en Palma

VÍDEO | Manifestación contra los efectos de un modelo «de masas o de lujo» organizada por Menys Turisme, Més Vida en Palma

Manu Mielniezuk

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J.F. Mestre

Los socios del movimiento social Fòrum de la Societat Civil de Baleares acudirán a la manifestación contra la masificación que está sufriendo la isla de Mallorca, pero lo harán sin seguir las indicaciones que han marcado algunas de las asociaciones que han convocado esa protesta, que se celebrará el próximo día 26 de julio.

Josep Benedicto, presidente de este Fórum, ha explicado esta mañana que el objetivo de esta protesta es lanzar un mensaje a la población, en el sentido de que se necesita otro modelo de convivencia. Si bien ha dicho que no había leído el documento en el que se propone a los participantes pintar las fachadas, vestirse con ropa oscura y taparse el rostro (entre otras cosas), Benedicto ha preguntado: “¿A nosotros nos veis con la cara tapada?”.

Noticias relacionadas y más

Benedicto ha señalado que la intención de esta protesta es lanzar un mensaje a la población de que Mallorca ha llegado a una situación límite y que es necesario cambiar el modelo. Para ello, no es necesario utilizar la violencia para transmitir este mensaje. “Tenemos que enamorar con las ideas, con golpes no se consigue nada”, ha zanjado el portavoz del Fórum.

TEMAS

  • Mallorca
  • Población
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
  2. Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
  3. Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme
  4. Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
  5. Educación crea una plaza 'a dedo' para el exdirector del IES Josep Maria Llompart
  6. Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
  7. Solo cuatro profesores se ofrecen voluntarios para impartir el nuevo Bachillerato de Excelencia
  8. Protesta en es Trenc: La alcaldesa de Campos hace más daño al PP que la manifestación

Vera defiende el Bachillerato de Excelencia como "atención a la diversidad" y garantiza que el 100% de los profesores serán funcionarios de carrera

Vera defiende el Bachillerato de Excelencia como "atención a la diversidad" y garantiza que el 100% de los profesores serán funcionarios de carrera

Denuncian en Palma a Arran y Menys Turisme, Més Vida por grupo criminal, coacciones, desórdenes públicos e inducción a los daños

Denuncian en Palma a Arran y Menys Turisme, Més Vida por grupo criminal, coacciones, desórdenes públicos e inducción a los daños

El Govern atribuye el aumento de la presión humana al crecimiento de la población residente y no al turismo

El Govern atribuye el aumento de la presión humana al crecimiento de la población residente y no al turismo

Fórum de la Societat Civil también rechaza la violencia en la protesta contra la turisficación de Mallorca

Fórum de la Societat Civil también rechaza la violencia en la protesta contra la turisficación de Mallorca

El Govern tacha de "inaceptable" el manual contra la turistificación y pide a sus promotores que rectifiquen

El Govern tacha de "inaceptable" el manual contra la turistificación y pide a sus promotores que rectifiquen

Menys turisme més vida responde a las críticas: “La violencia se ejecuta desde arriba"

Menys turisme més vida responde a las críticas: “La violencia se ejecuta desde arriba"

Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”

Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”

El municipio de Mallorca donde alquilar es “más barato” que en el resto de Baleares

El municipio de Mallorca donde alquilar es “más barato” que en el resto de Baleares
Tracking Pixel Contents