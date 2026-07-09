Fórum de la Societat Civil también rechaza la violencia en la protesta contra la turisficación de Mallorca

Los socios del movimiento social Fòrum de la Societat Civil de Baleares acudirán a la manifestación contra la masificación que está sufriendo la isla de Mallorca, pero lo harán sin seguir las indicaciones que han marcado algunas de las asociaciones que han convocado esa protesta, que se celebrará el próximo día 26 de julio.

Josep Benedicto, presidente de este Fórum, ha explicado esta mañana que el objetivo de esta protesta es lanzar un mensaje a la población, en el sentido de que se necesita otro modelo de convivencia. Si bien ha dicho que no había leído el documento en el que se propone a los participantes pintar las fachadas, vestirse con ropa oscura y taparse el rostro (entre otras cosas), Benedicto ha preguntado: “¿A nosotros nos veis con la cara tapada?”.

Benedicto ha señalado que la intención de esta protesta es lanzar un mensaje a la población de que Mallorca ha llegado a una situación límite y que es necesario cambiar el modelo. Para ello, no es necesario utilizar la violencia para transmitir este mensaje. “Tenemos que enamorar con las ideas, con golpes no se consigue nada”, ha zanjado el portavoz del Fórum.