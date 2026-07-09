La economía balear acelera su crecimiento al 2,9% y consolida un mercado laboral más estable

La economía balear ha acelerado su crecimiento en el inicio de 2026 y mantiene el dinamismo que ya venía registrando en los últimos meses. Así lo refleja el Análisis de Coyuntura Económica del segundo trimestre, presentado este jueves por el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, que sitúa el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el 2,9% durante el primer trimestre del año. El dato sitúa a Baleares por encima del conjunto de España, cuya economía ha crecido un 2,7%, y multiplica por cuatro el ritmo de crecimiento registrado por la Unión Europea.

Costa ha destacado que los datos contradicen las previsiones de desaceleración que manejaba el propio Govern. "En la anterior presentación preveíamos una ralentización del crecimiento y ahora resulta que no solo hay una moderación, sino un nuevo impulso", ha afirmado. "El primer mensaje que tenemos que dar es que la economía de Baleares se acelera. Lejos de moderar el crecimiento, se acelera", ha insistido, aunque ha admitido que todavía es pronto para saber si esta tendencia se mantendrá durante el segundo semestre debido a la incertidumbre internacional.

Todos los sectores de actividad han aumentado su producción durante el primer trimestre, especialmente la construcción, con un crecimiento del 3,1%, y los servicios, que han avanzado un 2,9%. También las cuatro islas han registrado incrementos, encabezadas por Mallorca, con un crecimiento del 3%, mientras que Menorca y las Pitiusas han alcanzado el 2,8%.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo autonómico continúa siendo la evolución de los precios. El IPC se situó en mayo en el 3,4%, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,3%, ambas por encima de la media nacional. "Es una buena noticia que nos mantengamos alrededor del 3,5%, pero en realidad sigue siendo una cifra elevada", ha señalado Costa, que ha recordado además que el 83% de los hogares baleares asegura haber notado en su poder adquisitivo el impacto de la guerra entre Irán e Israel.

Récord de gasto turístico y auge de la vivienda

El informe constata que el gasto turístico sigue marcando máximos históricos. Entre enero y mayo ha alcanzado los 5.861 millones de euros, un 4,3% más que un año antes, mientras que el gasto medio diario por visitante ha aumentado hasta los 194 euros.

La llegada de turistas también ha crecido un 3,3%, hasta los 5,4 millones de visitantes, aunque Barceló ha puesto el foco en la contención de las pernoctaciones, que han descendido un 0,3%, y en la reducción de la estancia media, que ha caído un 3,5% hasta situarse en 5,6 días.

Por otro lado, la construcción continúa siendo otro de los motores de la economía. Las viviendas iniciadas han alcanzado las 1.325 en el primer trimestre, la cifra más elevada desde 2008, mientras que los visados de obra nueva han crecido un 70% en el primer cuatrimestre, hasta las 2.418 viviendas, con un protagonismo creciente de los edificios plurifamiliares.

"Es una gran noticia porque significa que en el futuro habrá más viviendas a disposición de los ciudadanos", ha defendido Costa, quien ha destacado que el fuerte aumento de los visados anticipa una mayor oferta residencial en los próximos años.

El empleo mantiene su fortaleza

El mercado laboral continúa siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico. Baleares ha alcanzado un nuevo máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social, con 588.858 trabajadores durante el primer semestre, un 3% más que un año antes.

La construcción ha vuelto a liderar la creación de empleo, con un incremento del 3,8%, seguida por los servicios (+3,1%) y la agricultura (+3,6%), mientras que la industria también ha registrado un crecimiento más moderado (+1,2%).

Junto al informe de coyuntura, la Dirección General de Economía y Estadística ha presentado el reto ‘Calidad del crecimiento del empleo en las Illes Balears’, que concluye que el mercado laboral balear continúa siendo "robusto y dinámico" y avanza hacia "un modelo laboral de mayor calidad".

Desde 2019, la temporalidad se ha reducido en 53 puntos porcentuales, pasando del 83% al 30%, mientras que los contratos indefinidos se han triplicado, desde los 85.400 hasta los 263.200. En la actualidad, el 70% de los trabajadores cuenta con un contrato indefinido, una proporción que se mantiene estable por tercer año consecutivo.

La mejora ha sido especialmente intensa entre los menores de 25 años y en sectores tradicionalmente marcados por la temporalidad, como la construcción y la hostelería. También destacan Ibiza y Menorca como las islas que más han mejorado en estabilidad laboral.

Productividad y cualificación, los retos pendientes

Pese a la evolución positiva, el Govern considera que todavía quedan importantes desafíos para consolidar el crecimiento económico. Barceló ha señalado que es necesario incrementar el peso de la contratación indefinida entre las personas con estudios superiores, reducir la brecha de género y reforzar la estabilidad laboral en Mallorca, la isla que menos ha mejorado desde 2019.

Además, Costa ha puesto el foco en la productividad, que ha calificado como uno de los grandes retos estructurales de la economía balear. "La calidad de la contratación es solo una variable. También lo son los salarios o la productividad", ha afirmado. "No debemos perder de vista que continúa siendo un reto pendiente para Baleares", ha concluido.