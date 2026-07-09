Denuncian a Bestard ante la Fiscalía por el uso privado de coches oficiales del Consell de Mallorca

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, al considerar que pudo hacer un uso irregular de vehículos oficiales adscritos a su departamento. El escrito, registrado el pasado 2 de julio, atribuye al alto cargo de Vox la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, y solicita al Ministerio Público la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

La denuncia sostiene que Bestard habría dispuesto "para uso privado y de manera exclusiva" de vehículos oficiales del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, utilizándolos, según expone el PSOE, para desplazamientos ajenos a la actividad institucional y asumiendo el Consell los gastos derivados de combustible y mantenimiento. Los socialistas mantienen que ese uso exclusivo carecía de cobertura normativa y que los vehículos adscritos a los departamentos deben estar destinados al servicio del personal funcionario y al desarrollo ordinario de la actividad administrativa, mientras que los coches oficiales con conductor quedan reservados para el presidente, los vicepresidentes y determinados cargos institucionales.

En su escrito, el PSOE recuerda que el propio código ético del Consell de Mallorca obliga a sus miembros a hacer un uso adecuado y austero de los recursos públicos y sostiene que la utilización de los vehículos denunciada contravendría esos principios. La formación también hace referencia a diversas informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntaban a un posible uso de coches oficiales para fines particulares, aunque subraya que la denuncia no se fundamenta únicamente en esas publicaciones.

De hecho, uno de los principales pilares del escrito son los informes elaborados por distintos órganos internos del Consell de Mallorca. La denuncia recoge que, tras hacerse públicas las primeras informaciones, el presidente de la institución solicitó a la Secretaría Técnica del departamento un informe sobre la utilización y control de los vehículos oficiales, así como otro a la Secretaría General y a la Intervención General del Consell para valorar jurídicamente los hechos. Los socialistas incorporan además las actas de la Comisión de Transparencia en las que se abordó esta cuestión.

Según la denuncia, esos informes concluyen que Bestard disponía de manera exclusiva de tres vehículos adscritos al departamento —un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek— y que no existía ningún instrumento jurídico, instrucción interna o criterio administrativo que regulase esa disponibilidad exclusiva. Asimismo, el PSOE asegura que la documentación interna pone de manifiesto la inexistencia de un sistema completo de control sobre los desplazamientos realizados con esos vehículos y que, en algunos casos, tampoco existía un registro suficiente de los trayectos efectuados.

El escrito también recoge otras circunstancias que, a juicio de los denunciantes, deben ser investigadas. Entre ellas figura la retirada de la rotulación institucional de algunos de los vehículos, un sistema singular de custodia de las llaves o la existencia de desplazamientos cuya justificación documental, según sostiene el PSOE, se incorporó con posterioridad a su realización. La denuncia cita, entre otros ejemplos, viajes relacionados con la Feria Internacional Cinegética de Madrid, un desplazamiento a Toledo para recoger un boc balear disecado, una visita a Menorca para asistir al Día Hípico del Hipódromo de Maó y la asistencia a un acto organizado por Vox Marratxí. Los socialistas consideran que algunos de esos trayectos no aparecen reflejados en la agenda institucional o presentan discrepancias con la documentación administrativa existente.

A partir de esos hechos, el PSOE entiende que podría haberse producido una utilización de recursos públicos para fines distintos de los institucionales, lo que, en su opinión, justificaría la investigación de un posible delito de malversación. Asimismo, sostiene que determinadas decisiones relacionadas con la asignación y utilización de los vehículos podrían ser constitutivas de prevaricación y que la eventual incorporación posterior de documentación a determinados expedientes aconseja analizar también la posible existencia de un delito de falsedad documental.

Por todo ello, la formación solicita a la Fiscalía que tome declaración a los responsables técnicos que intervinieron en la elaboración de los informes, requiera al Consell de Mallorca la totalidad de los expedientes relacionados con los vehículos del departamento, los registros de desplazamientos, consumos de combustible, mantenimientos y sistemas de geolocalización, así como la relación completa de trayectos realizados por Bestard desde que asumió el cargo de vicepresidente segundo y conseller.

Bestard comparece hoy en pleno extraordinario

Precisamente Bestard comparecerá esta tarde, de nuevo y a petición propia, ante el pleno extraordinario del Consell de Mallorca para dar explicaciones sobre el uso de los vehículos oficiales. La sesión comenzará a las 18:30 horas y estará centrada en la comparecencia del vicepresidente segundo de la institución insular.

Posteriormente, a las 19:00 horas, el pleno celebrará una segunda sesión extraordinaria forzada por la oposición en la que se informará de las actuaciones desarrolladas en relación con este asunto y de las conclusiones políticas que el equipo de gobierno insular extrae sobre la gestión de los vehículos oficiales.