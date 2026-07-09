'en dani', el artista mallorquín que denuncia la masificación turística en su última canción titulada 'Ses ties com noltros (residents)': "A Berlin segur que hi ha Starbucks"

El artista de Palma 'en dani' ha lanzado este jueves 'Ses ties com noltros (residents)', un tema de hyperpop que carga contra la 'gentrificación', la 'pérdida de identidad' y la 'venta de Mallorca al mejor postor'.

Con letras como «Benvinguts a l'illa dels hotels, abans d'aixó ens deien residents», «Platja massificada, cap mallorquina a s'arena» o «A Berlin segur que hi ha Starbucks», el cantante de 19 años retrata unas calles diseñadas para los visitantes y vacías para los residentes.

La canción defiende la necesidad de recuperar el silencio robado y se reapropia del espacio con un claro "todo es para gente como nosotros, los locales".

Asimismo, el artista ha lanzado el sencillo semanas antes de la manifestación programada el próximo 26 de julio por la plataforma de la que es portavoz, 'Menys turisme, Més vida', con el objetivo de protestar en contra del modelo turístico actual de las Islas Baleares.