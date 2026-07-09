"Prefiero comer en un McDonald’s antes que sentarme a gastar": crucerista recién desembarcado en Ibiza

"Fiesta, música, playas, buena onda". Así resume uno de los pasajeros de Marruecos lo que se imagina de Ibiza al bajar del 'MSC Seaview', el crucero llegado este miércoles a las 11.30 al puerto de Ibiza desde Barcelona. La mayoría de los pasajeros entrevistados vienen de Madrid, Barcelona, Sevilla, Sicilia y otros lugares de España, Italia y Marruecos. Para muchos, la isla es la primera parada del recorrido y también la primera vez que pisan Ibiza.

El crucero, que vuelve a Barcelona y pasa por Francia, Italia y España, tiene Ibiza como primer destino antes de continuar por Marsella, Roma-Civitavecchia, Génova y Palermo. Apenas bajan del barco, muchos admiten que no saben muy bien con qué se van a encontrar. Sin embargo, casi todos traen alguna idea previa que les "habían contado": la fiesta, la música, las playas hermosas, el casco antiguo y esa imagen de lugar donde la gente disfruta la vida. "Gente divertida, que disfruta la vida" responde uno de los padres de familia oriundo de Sicilia.

Entre los pasajeros hay familias, parejas, grupos de amigos y también algunos que llegan con planes más puntuales. La mayoría coincide en que quiere aprovechar el día al aire libre, ver el mar, caminar y conocer al menos una parte del casco antiguo antes de volver al barco, que tiene previsto salir de Ibiza a las 21 horas.

Talamanca, Dalt Vila y conocer todo lo que está cerca

En cuanto a los planes, casi todos coinciden en ir a la playa. Talamanca aparece como una de las más elegidas, principalmente "porque queda cerca" del puerto y porque muchos la ubicaban también cerca de la "old town" (la ciudad antigua) como varios llaman al casco antiguo y al Castillo de Dalt Vila. La idea es poder hacer ese circuito caminando: bajar del barco, ir a la playa, bañarse, comer algo rápido y después subir hacia la zona antigua.

"Contratamos tour privado y no tenemos idea de dónde nos lleva", cuenta una familia de Italia, entre risas, mientras espera para salir del puerto. Como ellos, varios pasajeros reconocían que llegaban con poca información concreta, pero con ganas de dejarse sorprender. "Estoy muy contenta por conocer Ibiza, porque me la habían nombrado mucho para vacacionar", cuenta Oli, que viaja con su esposo, su suegra y su hija pequeña.

Del oeste de la isla a Ushuaïa: calas, catamarán y fiesta

El lado oeste de Ibiza también es uno de los destinos elegidos. Dos parejas de Madrid y Barcelona cuentan que han alquilado un catamarán para navegar por la costa de Sant Antoni y visitar "las playas que todos dicen que son las más hermosas". Una de las mujeres explica que harán un recorrido por tres calas. "Nos dijeron que Ibiza era hermoso, así que esperamos que salga todo bien", cuenta antes de salir hacia el tour.

En esa misma línea de costa, una familia de Sevilla elige ir a Cala Bassa con reserva en el chiringuito de la misma cala. "Nos dijeron que se come muy bien y que la cala es espectacular, entonces decidimos reservar allí", cuenta el hijo mientras espera en la infinita cola de taxis en la puerta del puerto.

Otros prefieren moverse por su cuenta. Una familia de Tenerife decide alquilar un coche e ir viendo en "Google Maps" y en recomendaciones de internet dónde ir y qué visitar. A esa opción también se suman dos amigas de Italia que eligen alquilar un coche porque les "conviene" en precio y porque sienten más libertad para ir viendo con qué las sorprende la isla.

Aunque la playa es el plan más repetido, no todos llegan solamente con ese objetivo. Un grupo de hombres se encuentra de despedida de soltero y decide pasar el día en Ushuaïa. "Nos encanta la playa, pero hoy haremos un poco de fiesta", cuentan antes de añadir que en los otros destinos del crucero ya harán más planes de playa.

"Gasto controlado": disfrutar sin gastar de más

Otro de los temas que mencionan los cruceristas recién desembarcados es el dinero. Muchos destacan que vienencon la idea de hacer un plan más "low cost" y que si van a comer en restaurantes buscarán opciones más "locales". En general, los entrevistados coinciden en que no piensan gastar demasiado dinero y que prefieren disfrutar a tope del día antes que sentarse a gastar de más.

"Lona, supermercado y comemos en la playa en familia", afirma otra de las familias de Italia, que elige la zona de Platja d’en Bossa para aprovechar el día antes de terminar en el casco antiguo. "Primero bañarme en las playas de Ibiza y luego ver si gastamos en algo", detalla uno de los pasajeros cuando se le pregunta por sus plantes, marcando una idea que se repite: la prioridad es el mar. En la misma línea, el hombre de una pareja de Madrid bromea sobre el presupuesto del día: "Ella me mantiene, así que lo que ella quiera gastar. Soy un mantenido", dice entre risas.

La fama de Ibiza como destino caro también está presente. "Nos dijeron que Ibiza era carísimo, pero, si me preguntas, no conozco un lugar barato en Europa para ir en pleno verano", cuenta una mamá mientras espera la excursión privada que la llevará por las calas del norte para después terminar, como muchos otros, en Dalt Vila.

Muchos pasajeros admiten no saber "nada de nada" de precios y que nada más salir a la ciudad van a ver con qué se encuentran. Un chico de Londres cuenta que ha mirado por internet algunos menús de restaurantes y que prefiere comer "un McDonald’s" mientras pasea antes que "sentarse a gastar" lo que no tiene, cuenta sonriendo. "Gasto controlado", resume otro hombre en la fila del bus.

La isla como postal: playa, vistas y ciudad

A diferencia de otros destinos donde las compras pueden ser parte central del paseo, los entrevistados coinciden en que no eligen Ibiza como un punto para ir de shopping. Casi todos prefieren usar las horas disponibles para ir a la playa, disfrutar las vistas y caminar por la ciudad. "No siento que Ibiza sea el lugar para hacer compras, con las playas que tiene" cuenta una española.

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Entre quienes van con tour privado, quienes alquilan coche, quienes buscan taxis y quienes apuestan por caminar, la expectativa se repite: conocer lo máximo posible en un día. Algunos quieren calas famosas, otros una playa cercana, otros fiesta y otros, simplemente ver el casco antiguo del que tanto les han hablado.