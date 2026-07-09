El Consell de Mallorca muestra su apoyo total al sector turístico ante las amenazas de Trump y el manual contra la turistificación: "No nos dejaremos intimidar"

El Consell de Mallorca ha mostrado este jueves su apoyo al sector turístico ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la publicación del manual contra la turistificación difundido por Menys Turisme, Més Vida. El conseller de Turismo, Guillem Ginard, ha asegurado que «Mallorca no se dejará intimidar ni por las incertidumbres que llegan del exterior ni por aquellos que, desde dentro, pretenden perjudicar nuestra economía y la convivencia».

Las declaraciones llegan después de que Donald Trump anunciara que quiere cortar todo vínculo comercial con España por su falta de apoyo en la Guerra de Irán y la negativa del Gobierno a aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB hasta 2035. Los turistas estadounidenses representaron el 1,8 % del total de visitantes que llegaron a Baleares en 2025.

En este contexto, Ginard ha afirmado que «ante las amenazas que pueden afectar a las relaciones comerciales con España, actuaremos con responsabilidad, defendiendo los intereses de Mallorca y trabajando con el sector para minimizar cualquier impacto. Nuestra economía es fuerte, nuestro modelo turístico es competitivo y tenemos la capacidad de afrontar cualquier escenario con garantías».

El conseller también se ha referido a la difusión de un documento en el que se defiende la «acción directa no violenta» contra negocios vinculados al turismo, publicado por Menys Turisme, Més Vida, organizador de la manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma. «Quiero ser igual de contundente ante las amenazas de actos vandálicos contra el sector turístico. Una cosa es discrepar o manifestar una opinión, un derecho que respetamos plenamente; y otra, muy diferente, es intentar imponer ideas mediante el miedo, la coacción o la destrucción. Esto es absolutamente inaceptable. Ante cualquier acto de este tipo exigiremos la aplicación de toda la contundencia que permita la ley», ha señalado.

Para concluir, Ginard ha destacado que «Mallorca es una tierra abierta, segura y acogedora. No permitiremos que una minoría, ni desde fuera ni desde dentro, condicione el futuro de nuestra isla. Continuaremos defendiendo un turismo de calidad, sostenible y compatible con la calidad de vida de los residentes».