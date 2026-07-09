Bestard es incapaz de explicar el uso personal de coches oficiales del Consell y se mofa de la oposición: "Sigo cabalgando"

Quince minutos antes de que arrancara su comparecencia en el pleno extraordinario, fijada para las 18:30 horas de este jueves, Pedro Bestard entraba en la sala de plenos del Palau del Consell de Mallorca sosteniendo una maraña de papeles con los que había preparado su intervención para defenderse o intentar explicar por qué uso con carácter personal vehículos oficiales de la institución insular. Sin embargo, llegado el momento, el vicepresidente segundo, conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes y alto cargo de Vox ha vuelto a ser incapaz de justificar su comportamiento respecto a la utilización de los coches de su departamento y ha gastado su turno de palabra en cargar contra la oposición y los medios de comunicación y asegurar que "mientras ellos sigan ladrando, yo seguiré cabalgando".

Tras la comparecencia que protagonizó en mayo en la Comisión de Transparencia a raíz del caso Bestard, en la que ofreció débiles e inverosímiles argumentos para defenderse de las acusaciones, el vicepresidente segundo, de nuevo, ha tratado de apoyarse en los motivos laborales que le llevaron a usar los vehículos del Consell asegurando que "los he usado para trabajar, y eso queda comprobado en el informe", refiriéndose al tibio documento administrativo redactado por el Secretario General del Consell y la Interventora General a petición de la presidencia.

Bestard mintió en su primera comparecencia asegurando que las rotulaciones de los coches eran imantadas, de 'quita y pon', y esta tarde ha vuelto a reiterar dichas afirmaciones llegando a sacar en un momento dado de un bolsillo de su americana un rótulo del Consell que, según ha asegurado, puede pegarse y quitarse de los vehículos. Sin embargo, el informe elaborado por la Secretaria General de su departamento ya dejó claro, aportando incluso comunicaciones con las empresas responsables, que Bestard ordenó retirar las rotulaciones viniladas de al menos un vehículo y que sabía que circulaba sin la identificación corporativa obligatoria.

"En tres años no he pasado ni un ticket ni un gasto de comida ni nada", ha argumentado el alto cargo de Vox en su defensa, aunque, tal y como publicó este diario, sí que llegó a derivar gastos de casi 1.000 euros en concepto de alquiler de coches en viajes institucionales, práctica poco o nada habitual entre el equipo de gobierno insular.

Acompañado por más de una decena de miembros de Vox entre diputados, directores generales y regidores de Ayuntamientos de la isla presentes en el pleno, Bestard ha querido sacar pecho de su gestión y, durante su réplica a los grupos políticos, ha repasado gran parte de las medidas que ha sacado adelante esta legislatura y ha espetado a los partidos del anterior gobierno de izquierdas (PSOE y Més per Mallorca) que "mi palmarés es mucho mejor que el vuestro". Además, también ha cargado contra la oposición tratando de echarles en cara polémicas pasadas: "A ustedes les da igual lo que diga, pero no me cansaran aunque me saquen en el diario día tras día".

"Ya no debería estar sentado aquí"

La oposición ha aprovechado la comparecencia de Bestard para cargar con dureza tanto contra el vicepresidente segundo como contra el presidente del Consell, Llorenç Galmés, al considerar que el alto cargo de Vox no ha logrado despejar las dudas sobre el uso de los vehículos oficiales y ha vuelto a no dar explicaciones convincentes.

La portavoz del PSOE, Catalina Cladera, ha afirmado que el pleno únicamente ha servido para escenificar "el ridículo" de un conseller que ha comparecido "sin decir nada" y ha sostenido que Bestard "ya no debería estar sentado aquí". Además, ha reprochado a Galmés que continúe manteniéndolo en el cargo y se ha preguntado "qué pacto secreto" existe para seguir protegiéndolo.

En la misma línea, la portavoz de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha señalado que Bestard se ha vuelto a refugiar en "interpretaciones administrativas" y ha criticado que "los recursos públicos parecen estar hechos para su comodidad". También ha cuestionado los desplazamientos sin justificar, la retirada de la rotulación de vehículos oficiales y el alquiler de coches en viajes institucionales, antes de concluir que el vicepresidente "ya no tiene credibilidad" y reclamar su dimisión.

Por su parte, el portavoz de Coalició per Mallorca, Antoni Salas, ha defendido que "los cargos públicos no solo deben ser honrados y honorables, sino también ejemplares", ha calificado de "desproporcionado y abusivo" el uso de los vehículos oficiales y ha reclamado un informe jurídico independiente para esclarecer el alcance de los hechos.

Frente a estas críticas, el portavoz de Vox, Toni Gili, ha cerrado tímidamente filas con Bestard, ha defendido su gestión y ha acusado a la izquierda de construir un "relato" contra el vicepresidente.