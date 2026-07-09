Baleares rozó los 1,25 millones de habitantes en 2025, pero solo el 51% nació en las islas

La población de las Islas Baleares alcanzó en 2025 los 1.249.844 habitantes, un 1,5% más que el año anterior, según la Memoria del Consejo Económico y Social (CES). Del total de residentes, el 51% ha nacido en las islas, mientras que el 29% procede del extranjero y el 20% de otras comunidades autónomas. Entre la población extranjera destacan los ciudadanos de Colombia, Marruecos, Argentina y Alemania.

Durante la presentación del informe, el director de la memoria, Jaume Rosselló ha destacado que el crecimiento demográfico “continúa siendo constante” y ha recordado que, durante los meses de verano, la presión humana “aumenta de forma considerable". De hecho, en agosto, la población presente en Baleares llega a situarse cerca de un 60% por encima de la población oficial, superando los dos millones de personas.

Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes sigue siendo el acceso a la vivienda. Baleares mantiene el precio del suelo urbano más elevado de España, con una media de 401,3 euros por metro cuadrado, más del doble que la media nacional, situada en 173,6 euros. Además, esta cifra supone un incremento del 10,36% respecto a 2024.

La comunidad también lidera el índice de precios del alquiler en España. Desde 2015, el coste del alquiler ha aumentado un 3,2%, consolidando a Baleares como el territorio donde más se ha encarecido el acceso a una vivienda. Además, el 23% de las compraventas de viviendas son realizadas por compradores extranjeros, un porcentaje superior al de cualquier otra comunidad autónoma.

El informe también refleja algunas notas positivas. Las emisiones de gases de efecto invernadero mantienen una tendencia descendente respecto a 1990, lo que apunta a una progresiva modernización de la economía balear. Asimismo, el índice de desigualdad continúa reduciéndose, lo que indica un reparto de la renta más equilibrado que en años anteriores. En cuanto a los servicios públicos, la sanidad balear obtiene una valoración cercana a la media nacional y registra altos niveles de satisfacción entre los usuarios tanto en atención primaria como hospitalaria.

A pesar de estos avances, Rosselló ha advertido de que los indicadores ambientales “no muestran una mejora clara”. Según él, aspectos como “la calidad del aire, la biodiversidad o el consumo de agua” siguen siendo motivo de preocupación y evidencian que todavía quedan importantes retos para garantizar un desarrollo sostenible en las islas.