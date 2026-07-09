Baleares, líder en reformas hoteleras en España con 45 proyectos sobre 7.756 habitaciones

Baleares concentra 45 proyectos (21%) de reforma hotelera que afectan a 7.756 habitaciones (26%) en el conjunto de España, lo que supone la mayor actividad de renovación del país, según el último informe de 'The Hotel Property Telescope 2026' elaborado por la EY-Parthenon.

En un comunicado publicado este jueves, la consultora ha detallado que los datos reflejan una estrategia orientada a elevar la calidad de la oferta, reforzar el posicionamiento internacional del destino y responder a una demanda cada vez más exigente. La modernización de la oferta balear se concentra principalmente en los segmentos de mayor valor añadido, puesto que de los 45 proyectos de reforma, 34 corresponden a hoteles de 4 y 5 estrellas.

En conjunto, estas categorías reúnen 5.903 habitaciones en proceso de renovación, equivalentes a más del 76% de toda la capacidad afectada por proyectos de reformas en las islas. Los hoteles de cuatro estrellas concentran la mayor parte de esta actividad, con 27 proyectos y 4.865 habitaciones en transformación, mientras que los establecimientos de cinco estrellas suman 7 proyectos y 1.038 habitaciones en proceso de modernización.

Nuevos desarrollos hoteleros

Junto al dinamismo de la renovación hotelera, Baleares mantiene una actividad relevante en materia de nuevos desarrollos. El informe identifica 24 proyectos hoteleros en 'pipeline', que supondrán la incorporación de 2.222 nuevas habitaciones al mercado. La nueva oferta presenta una marcada orientación hacia los segmentos de mayor categoría. Los hoteles de 4 y 5 estrellas representan 17 de los 24 proyectos actualmente en desarrollo, es decir, más de siete de cada diez futuros establecimientos previstos en el archipiélago.

En términos de capacidad, la concentración es aún mayor. Estas categorías suman 1.910 habitaciones, equivalentes al 86 % de toda la nueva oferta hotelera proyectada en Baleares. Especialmente relevante es el peso del segmento de lujo.

El informe identifica 10 proyectos de hoteles de cinco estrellas en desarrollo que añadirán 1.459 habitaciones a la oferta turística balear, situando al archipiélago entre los principales mercados españoles para el crecimiento de alta gama.