Baleares, entre las comunidades con menos enfermeras: necesita 2.369 más para alcanzar la media europea

Baleares está entre las cinco comunidades autónomas con el peor ratio de enfermeras de España. Es una de las conclusiones del último informe sobre dotación de profesionales elaborado por el Consejo General de Enfermería, que sitúa al archipiélago con 6,24 enfermeras por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la media nacional, de 6,45, y lejos de la media europea, que alcanza las 8,12. El estudio sitúa a Baleares entre las autonomías con peores datos del país, solo por delante de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Murcia. Para igualar la media europea, las islas necesitarían incorporar 2.369 enfermeras más a su sistema sanitario.

A nivel nacional, el informe estima que España necesitaría alrededor de 100.000 enfermeras adicionales para equipararse a los estándares europeos, una carencia que, según el sindicato SATSE Baleares, resulta especialmente acusada en el archipiélago por las dificultades para captar y retener profesionales.

El sindicato advierte de que esta situación se produce, además, en una comunidad donde durante los meses de verano aumenta de forma considerable la presión asistencial debido al incremento de población, mientras los centros sanitarios siguen teniendo dificultades para cubrir sustituciones y completar sus plantillas.

"La publicación de este informe confirma lo que llevamos años denunciando. Baleares no puede resignarse a permanecer entre las comunidades con menos enfermeras de España y continuar perdiendo profesionales. La falta de medidas para fidelizar a las enfermeras está debilitando nuestro sistema sanitario", afirma el secretario general de SATSE Baleares, Jorge Tera.

El sindicato recuerda también que entre enero y mayo de este año 80 enfermeras abandonaron Baleares, un dato que, según el sindicato, demuestra que el problema no es la falta de profesionales cualificados, sino la dificultad para competir con otros territorios que ofrecen mejores condiciones laborales y económicas.

"Los datos hablan por sí solos. Necesitamos 2.369 enfermeras más para alcanzar la media europea, un dato más que alarmante y no podemos permitir que Baleares siga perdiendo talento mientras aumenta la presión asistencial. Actuar ahora es una obligación si queremos garantizar una sanidad pública de calidad en las Islas", añade Tera.

SATSE atribuye la situación al elevado coste de la vida en Baleares, especialmente al precio de la vivienda, un factor que, según sostiene, dificulta la llegada de nuevos profesionales y favorece que muchas enfermeras abandonen el archipiélago.

Por este motivo, el sindicato reclama al Govern la implantación del plus de difícil cobertura para Mallorca, similar al que ya existe en el resto de islas, con el objetivo de compensar el sobrecoste de residir en la isla y favorecer tanto la captación como la permanencia de enfermeras y fisioterapeutas.

"El plus de difícil cobertura no es una reivindicación salarial más; es una herramienta imprescindible para garantizar que Baleares pueda atraer y retener profesionales. Si no actuamos ahora, seguiremos viendo cómo nuestras enfermeras hacen las maletas mientras la ciudadanía soporta plantillas insuficientes y una mayor sobrecarga asistencial", sostiene el secretario general de SATSE Baleares.

El sindicato asegura que esta reivindicación cuenta con un amplio respaldo dentro del colectivo. La campaña impulsada para reclamar este complemento reunió 2.500 firmas de enfermeras y fisioterapeutas en apenas cuatro semanas.

A la vista de los datos del informe, SATSE considera que el déficit de profesionales no puede resolverse únicamente mediante contrataciones puntuales y reclama la puesta en marcha de medidas estructurales que permitan revertir la falta de enfermeras en Baleares.