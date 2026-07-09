Las agencias de viajes confían en que la "amenaza" de Trump de romper los vínculos comerciales con España no disuada al turismo estadounidense de viajar a Mallorca

Las agencias de viajes piden tranquilidad ante la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todo vínculo comercial con España por su falta de apoyo en la Guerra de Irán y la negativa del Gobierno a aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB hasta 2035. El año pasado 333.561 estadounidenses visitaron Baleares, conformando un 1,8% de todos los turistas que llegaron a Baleares durante 2025.

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, insiste en que, por el momento, no hay motivos para el alarmismo. El presidente de AVIBA confía en que las declaraciones de Trump no vayan más allá del plano político y no se traduzcan en medidas que puedan perjudicar las relaciones entre los dos mercados.

Fiol ha explicado que desde Aviba reciben estas palabras "con prudencia, pero también con preocupación", ya que Estados Unidos es un mercado de interés para Baleares. Aunque su peso sigue siendo menor que el de los principales mercados emisores europeos, destaca por el elevado gasto medio de sus visitantes y por contribuir a diversificar el origen de los turistas.

No obstante, el presidente de Aviba subraya que es necesario distinguir entre "una declaración política y una medida real". En este sentido, señala que, si las palabras de Trump quedan en una "amenaza" o en palabras dichas dentro de un contexto de tensión diplomática, el impacto sobre el turismo sería previsiblemente limitado. El escenario cambiaría si se materializaran en restricciones efectivas, recomendaciones oficiales para no viajar o dificultades en el comercio o la conectividad.

Fiol llama a la calma y recalca que el sector turístico "necesita estabilidad, seguridad jurídica y mensajes de confianza", ya que las declaraciones que generan incertidumbre perjudican especialmente a los mercados de larga distancia, donde los viajes suelen planificarse con varios meses de antelación.

No es la primera vez

"No quiero ningún tipo de negocio nunca más con España. Son un aliado terrible. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Cierra todo comercio con España, por favor. Incluyendo visitas. ¿De acuerdo? Inmediatamente, y ni siquiera hables con ellos. No tienen arreglo", ha dicho Donald Trump en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara, Turquía.

Cabe destacar que no es la primera vez que Trump amenaza de forma directa con cortar lazos comerciales con España. El pasado 3 de marzo, en una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump criticó la negativa de España a permitir usar a EEUU las bases de Morón de la Frontera y Rota para operaciones vinculadas a la guerra de Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio con España", afirmó Trump en aquella ocasión, dejando claro que no quería tener nada que ver con España en materia comercial. Al igual que en esta ocasión, la Unión Europea salió al paso, defendiendo que la política comercial es competencia comunitaria y que Trump no podría aislar a España de sus negocios sin dejar de intercambiar bienes y servicios con todo el bloque.

333.561 estadounidenses visitaron Baleares en 2025

Desde 2022 Mallorca tiene un vuelo directo Nueva York-Palma. Según el informe El turismo en datos. Informe diciembre 2025, de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Aetib) del Govern, 333.561 turistas vinieron de Estados Unidos a Baleares, un 19,7% más que en 2024. 211.453 de ellos viajaron a Mallorca, 115.672 a Ibiza y 6.436 a Menorca.

El aumento interanual fue del 19,7%, muy por encima de la evolución del conjunto turístico balear, que terminó el año con 19.053.590 visitantes, un 1,7% más que en 2024

En otras palabras: el turismo americano ya representa cerca del 1,8% de todos los turistas que llegaron a Baleares durante 2025, según se desprende del informe El turismo en datos. Informe diciembre 2025, de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (Aetib) del Govern. Sigue lejos de los grandes mercados emisores tradicionales, pero ya no puede considerarse residual. Al contrario, su crecimiento lo coloca entre los mercados con más proyección para las islas.

Por islas, Mallorca concentró la mayor parte del turismo estadounidense en 2025, con 211.453 visitantes, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al año anterior. Pero el dato más llamativo lo firmaron Ibiza y Formentera, que alcanzaron los 115.672 turistas de EEUU, con una espectacular subida del 51,5%.

La cruz del balance fue Menorca, que recibió 6.436 turistas estadounidenses, un 18,4% menos.

La gran puerta: el vuelo directo Palma-Nueva York

El avance del mercado estadounidense no se entiende sin la mejora de las conexiones aéreas. Baleares estrenó en junio de 2022 su primera ruta aérea regular directa entre Palma y Nueva York, operada por United Airlines entre Son Sant Joan y Newark. El vuelo inaugural aterrizó el 3 de junio de 2022 con 204 pasajeros, y entonces se anunció una operativa de tres frecuencias semanales hasta finales de septiembre. En ese momento, instituciones y aerolínea llegaron a estimar que la conexión podía aportar unos 10.000 turistas en su primer año.

Aquella ruta supuso un salto simbólico y comercial para Mallorca, porque convertía en regular una conexión largamente perseguida por el destino. De hecho, el propio plan de conectividad aérea impulsado por el Govern para el periodo 2020-2022 ya situaba entre sus objetivos abrir o potenciar rutas internacionales estratégicas como Nueva York y Toronto, dentro de una estrategia para reforzar la conectividad en temporada media y baja y facilitar rutas de larga distancia a medio plazo.

Baleares quiere más conexión con Norteamérica

La apuesta, además, no se ha quedado en aquella inauguración. En enero de 2025 se anunció la ampliación del vuelo sin escalas entre Palma y Nueva York, con un aumento de más del 50% de los asientos disponibles para el verano de 2025 respecto al verano anterior. Ese refuerzo confirma que la ruta no fue un gesto aislado, sino parte de una estrategia para consolidar el mercado norteamericano y mejorar la presencia de Baleares en un emisor de alto interés turístico. El pasado mes de septiembre, el Govern reconoció que estaba en negociaciones para abrir nuevas rutas con Miami y Orlando.