La niebla cubre la bahía de Palma y provoca retrasos en Son Sant Joan
La Aemet activará la alerta naranja por temperaturas extremadamente altas durante las horas centrales del día
Los densos bancos de niebla que han cubierto este jueves la bahía de Palma han provocado retrasos en el aeropuerto de Palma. Según la información de Aena, las demoras se registran tanto en las salidas como en las llegadas y, en algunos casos, alcanzan las dos horas.
Las compañías aéreas han tenido que ajustar su operativa a un escenario de visibilidad reducida. Se prevé que la situación meteorológica vaya mejorando progresivamente a medida que avance la mañana, lo que permitiría la normalización de buena parte de las operaciones.
Alerta naranja por calor extremo
Mallorca afronta este jueves una jornada de calor extremo, con prácticamente toda la isla bajo alerta naranja por temperaturas que podrán superar los 40 grados. La única excepción será la Serra de Tramuntana, donde el aviso será amarillo ante la previsión de máximas de hasta 37 grados. Los avisos meteorológicos estarán activos desde las 11:59 hasta las 19:59 horas, coincidiendo con las horas centrales del día.
El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, aunque durante la mañana podrán formarse brumas y bancos de niebla. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con mínimas de entre 20 y 27 grados, lo que dejará una noche tropical o incluso tórrida en algunos puntos, y máximas que podrán alcanzar los 40 o 41 grados en el interior de la isla. El viento soplará flojo, con predominio de la componente sur y brisas débiles.
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