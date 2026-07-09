26J: Los hoteleros de Mallorca critican la "coacción" y la "intimidación" de la protesta contra la turistificación y estudian acciones legales

Los hoteleros de Mallorca han cargado este jueves contra el manual de acciones difundido por los convocantes de la manifestación contra la turistificación prevista para el próximo 26 de julio y anuncian que estudian posibles "acciones" al considerar que algunos de los mensajes difundidos suponen "coacción, intimidación e incitación a actuaciones" que podrían poner en riesgo "la seguridad de empresas, trabajadores, residentes y visitantes".

Fuentes de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) subrayan que esta respeta "la crítica y el derecho de manifestación", al considerar que ambos forman parte del debate democrático y que siempre los ha defendido. Sin embargo, marca distancias con el contenido del manifiesto difundido por los organizadores al entender que "una cosa es expresar una opinión y otra muy distinta difundir instrucciones o llamamientos que inciten actos de sabotaje, el señalamiento de empresas o cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad".

La patronal hotelera sostiene que, cuando el objetivo de una protesta "pasa a ser intimidatorio y radical", deja de tratarse de una manifestación para convertirse en "una estrategia de ataque y de coacción". En este sentido, afirma que ese tipo de prácticas "no son admisibles" ni pueden presentarse como una forma de activismo.

Analizan el alcance de los mensajes

Por ello, la federación asegura que está analizando "con detenimiento" tanto el contenido del manifiesto como el alcance de los mensajes difundidos para estudiar "qué acciones pueden emprenderse frente a estos abusos".

La patronal concluye reiterando su compromiso con "un turismo responsable, la convivencia y la seguridad de empresas, trabajadores, residentes y visitantes". "La discrepancia es legítima; la coacción, la intimidación y la incitación a actuaciones que puedan causar daños no lo son", zanja el comunicado.

La reacción de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) llega después de un amplio rechazo institucional. El Govern lo ha calificado este mismo jueves como "inaceptable" y ha advertido que ninguna reivindicación justifica "vandalizar y atacar comercios y establecimientos". Asimismo, la Delegación del Gobierno ha anunciado que la Policía investigará si el documento pudiera constituir una incitación a cometer delitos.

Además, la firma jurídica internacional MD Law Group ha denunciado a Arran Mallorca, a la plataforma Menys Turisme, Més Vida y a sus portavoces públicos por pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas. Por su parte, la plataforma convocante ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que "la violencia se ejecuta desde arriba".