El verano deja una imagen insólita en Mallorca: una mujer duerme sobre dos bloques de hormigón en el puerto de Palma
Numerosos pasajeros vieron una escena sorprendente cuando embarcaban con sus coches para irse de viaje
El verano continúa dejando imágenes sorprendentes en Mallorca. Este martes, una mujer durmió sobre varios bloques de hormigón, a pleno sol, en la zona de embarque del Puerto de Palma, pocos minutos antes del acceso de vehículos al ferry con destino a Valencia. La escena llamó la atención de decenas de pasajeros que esperaban para iniciar su viaje.
Embarcar Puerto de Palma
Según relatan varios testigos a este diario, la mujer respiraba con normalidad y presentaba aparentes signos de embriaguez. Descalza, con cada pierna apoyada sobre un bloque diferente, el brazo colgando hacia el suelo y completamente ajena al trasiego de vehículos y viajeros, permaneció tumbada mientras numerosos pasajeros observaban la escena e incluso la fotografiaban.
La imagen sorprendió especialmente a quienes llegaban a primera hora para embarcar rumbo a Valencia. En una zona habitualmente ocupada por camiones, turismos y personal portuario, la presencia de la mujer sobre las barreras de hormigón no pasó desapercibida.
Verano en Mallorca
Más allá de la sorpresa inicial, la escena se convirtió durante varios minutos en uno de los temas de conversación entre los pasajeros que aguardaban el inicio del embarque. Mallorca tiene otra imagen llamativa este verano.
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