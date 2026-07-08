El transporte 'pirata' cambia su forma de operar en el aeropuerto y se incrementa en la part forana de Mallorca

La presión que se está ejerciendo sobre el transporte 'pirata' de Mallorca está haciendo que su forma de operar se esté modificando en la isla. En el caso del aeropuerto de Palma, se destaca que se están utilizando a "captadores" que ofrecen sus servicios a los turistas que llegan pero ahora los acompañan hasta la planta de salidas para recogerlos en ese vial superior que no es objeto de vigilancia. Del mismo modo, se ha detectado un notable aumento en la actividad de las furgonetas que actúan irregularmente en la part forana, especialmente en las zonas hoteleras y de ocio. Estas son algunos de los temas abordados en la reunión celebrada esta mañana en relación con el intrusismo convocada por el Govern y en la que han participado diferentes agentes sociales y Administraciones, según ha destacado a la salida el presidente de la patronal Taxis-Pimem, Gabriel Moragues.

Moragues ha valorado el resultado de este encuentro, al considerar que se van a emprender iniciativas destinadas a intensificar la lucha contra el intrusismo, tanto en el transporte como en la oferta de alquileres vacacionales, entre otros.

Entre ellas, se pone de relieve una mayor implicación de las policías locales con cursos de formación que se iniciarán el próximo año para disponer de protocolos para actuar contra el intrusismo , y en los que también se implicarán los técnicos de movilidad de los Consistorios, según pone de relieve este representante del sector del taxi.

Reunión contra el intrusismo celebrada hoy / CAIB

Cambios en la actuación de los `piratas'

No se oculta que en el caso del transporte 'pirata' la lucha para frenarlo resulta cada vez más compleja. Gabriel Moragues destaca que si en años anteriores la captación irregular de clientes en Son Sant Joan se desarrollaba en los aparcamientos de la planta inferior, lo que ahora hacen las furgonetas es introducir a un "captador" en la zona de llegadas para acompañar a los clientes hasta la planta superior de salidas, donde los recoge el vehículo 'pirata', aprovechando que esos viales no están vigilados por los inspectores de transportes.

Además, y al ser más fáciles de detectar en un espacio más reducido como es el del aeropuerto, desde esa patronal del taxi se denuncia un aumento de la actividad de los 'piratas' en la part forana, a la búsqueda de pasajeros junto a los hoteles y en las zonas de ocio. Este último punto ya fue señalado recientemente por la presidenta de los taxistas de la part forana, María del Carmen Navarro, apuntando como 'puntos calientes' para el transporte irregular la zona de Magaluf o la calle Ramón de Montcada de Santa Ponça. Moragues reconoce que en esos espacios resulta más complicado controlar las ilegalidades.

Mayor coordinación

Tras esta reunión, desde la conselleria de Movilidad se ha destacado el avance conseguido hoy en la "coordinación de actuaciones entre diferentes administraciones, policías locales y Guardia Civil de Tráfico contra el transporte ilegal de pasajeros en las islas, principalmente en zonas como los aeropuertos".

Gabriel Moragues, presidente de Taxis-Pimem / G. Bosch

La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha puesto de relieve el trabajo conjunto para disponer de planes de acción coordinada y protocolos comunes de inspección, en colaboración con los ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil de Tráfico, para facilitar la detección y sanción de actividades irregulares en el ámbito del transporte. También ha incidido en la mejora de la formación, para dar continuidad a las actividades formativas realizadas en la Escuela Balear de Administración Pública, con técnicos de movilidad y dirigidas a policías locales, e impulsar nuevos planes de formación con ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil de Tráfico.

Gabriel Moragues ha puesto de relieve que también se van a intensificar los controles sobre actividades como los alquileres vacacionales ilegales, ya que en ocasiones ambos problemas aparecen vinculados. Ha puesto en valor que los sindicatos hayan propuesto que la vigilancia se vincule igualmente con irregularidades en materia laboral.

La conselleria de Movilidad ha insistido en las medidas que ha ido aprobando durante las últimas semanas, como el aumento de las sanciones contra el transporte irregular.