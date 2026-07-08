Thomas Fitzner, nuevo director de Mallorca Zeitung
El periodista y escritor austriaco sucede a Ciro Krauthausen, quién dirigió el periódico durante casi 20 años
La empresa editora de Mallorca Zeitung ha nombrado nuevo director de la publicación al periodista y escritor Thomas Fitzner, que sustituye en el cargo a Ciro Krauthausen, que ha estado al frente del periódico en los últimos 19 años, lo ha situado como líder y referente de la prensa alemana en Mallorca y ha pilotado su exitosa transformación digital.
Thomas Fitzner (Bregenz, Austria, 1960) es un reputado profesional muy ligado a Mallorca, donde reside desde hace más de 30 años. Sus primeros pasos periodísticos fueron como redactor y jefe de información local del diario regional austriaco Neue Vorarlberger Tageszeitung, aunque a partir de 1987 comenzó a ejercer como corresponsal free-lance en varios países del mundo, con un paréntesis de ocho años en los que ejerció como oficial militar en distintas misiones de la ONU en Oriente Medio y el Sáhara Occidental.
En 1995 se estableció en Mallorca y en el año 2000 comenzó a colaborar con el Mallorca Zeitung, del que fue redactor de Cultura y subdirector entre 2009 y 2012. En los últimos años ha sido asistente de dirección y director del departamento de residentes en una asesoría fiscal de Palma.
En su faceta de escritor, Thomas Fitzner es autor de 8 libros, siete novelas y una recopilación de anécdotas de Mallorca.
Mallorca Zeitung, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, propietario también de Diario de Mallorca, nació en el año 2000 como semanario de información de actualidad, propuestas de ocio y oferta de servicios dirigido a la importante colonia de residentes germanos en la isla, como un medio de conexión entre este colectivo y la isla que les acogía. Por la calidad de sus contenidos y la solvencia de sus informaciones, Mallorca Zeitung se ha convertido también en la principal referencia de la realidad de Mallorca en la propia Alemania. A ello ha contribuido también la penetración y la audiencia alcanzada por su edición digital.
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