Thomas Fitzner, nuevo director de Mallorca Zeitung

La empresa editora de Mallorca Zeitung ha nombrado nuevo director de la publicación al periodista y escritor Thomas Fitzner, que sustituye en el cargo a Ciro Krauthausen, que ha estado al frente del periódico en los últimos 19 años, lo ha situado como líder y referente de la prensa alemana en Mallorca y ha pilotado su exitosa transformación digital.

Thomas Fitzner (Bregenz, Austria, 1960) es un reputado profesional muy ligado a Mallorca, donde reside desde hace más de 30 años. Sus primeros pasos periodísticos fueron como redactor y jefe de información local del diario regional austriaco Neue Vorarlberger Tageszeitung, aunque a partir de 1987 comenzó a ejercer como corresponsal free-lance en varios países del mundo, con un paréntesis de ocho años en los que ejerció como oficial militar en distintas misiones de la ONU en Oriente Medio y el Sáhara Occidental.

En 1995 se estableció en Mallorca y en el año 2000 comenzó a colaborar con el Mallorca Zeitung, del que fue redactor de Cultura y subdirector entre 2009 y 2012. En los últimos años ha sido asistente de dirección y director del departamento de residentes en una asesoría fiscal de Palma.

En su faceta de escritor, Thomas Fitzner es autor de 8 libros, siete novelas y una recopilación de anécdotas de Mallorca.

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Mallorca Zeitung, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, propietario también de Diario de Mallorca, nació en el año 2000 como semanario de información de actualidad, propuestas de ocio y oferta de servicios dirigido a la importante colonia de residentes germanos en la isla, como un medio de conexión entre este colectivo y la isla que les acogía. Por la calidad de sus contenidos y la solvencia de sus informaciones, Mallorca Zeitung se ha convertido también en la principal referencia de la realidad de Mallorca en la propia Alemania. A ello ha contribuido también la penetración y la audiencia alcanzada por su edición digital.