El sindicato de periodistas también denuncia la censura en IB3: "La credibilidad de la cadena no puede continuar viéndose comprometida"

Las críticas por manipulación y censura en IB3 siguen llegando en cascada. El Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) reclama a la dirección de IB3 que garantice la autonomía profesional y el respeto a los criterios periodísticos tras las denuncias de los trabajadores de la cadena por manipulación en la cobertura de la protesta por es Trenc.

El comité de empresa de IB3 denunció manipulación por parte de la Dirección de Informativos del ente público, encabezada desde mayo de 2024 por Silvia Pol, asegurando que el texto elaborado por el equipo que cubrió la cadena humana en la Ràpita, convocada en protesta por la desprotección de Es Trenc, fue "modificado directamente por la Dirección de Informativos", lo que consideran "un ataque muy grave contra la profesionalidad de los trabajadores". El comité sostiene que la edición minimizó los intentos de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, de "boicotear la protesta". Según denuncia, la pieza original elaborada por el periodista de IB3 sí recogía esos hechos, pero la Dirección decidió eliminarlos de la versión emitida.

El Sindicato de Periodistas explica en un comunicado que "no es la primera vez que, bajo la actual Dirección de IB3, se denuncian presuntas injerencias en el tratamiento de algunas informaciones de interés público". Según el SPIB, la reiteración de estos episodios genera una "grave preocupación" y pone en cuestión la independencia profesional que tiene que presidir un medio de comunicación público.

"La credibilidad de la cadena y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, plural e independiente no pueden continuar viéndose comprometidos", sostienen desde el sindicato, que exige que los responsables de estas injerencias "asuman las consecuencias".

Denuncias por manipulación en IB3

No es la primera vez que la plantilla de IB3 acusa a la dirección de Informativos de interferir en el trabajo periodístico. Hace poco más de un mes, el comité de empresa ya hizo público otro comunicado en el que expresaba su "preocupación" por una serie de decisiones editoriales que, a su juicio, estaban perjudicando "la calidad, el rigor y la credibilidad del ente público". Entre ellas, denunciaba presiones para no cubrir la manifestación antifascista celebrada en Sa Feixina, en Palma, que reunió a unas 200 personas, mientras que, por decisión editorial, se otorgó una amplia cobertura a las corridas de toros.

Ante esta situación, los trabajadores reclamaron la creación de un Consell de Informatius independiente que garantice el cumplimiento del código deontológico y proteja la independencia de los profesionales. En aquel comunicado, la plantilla denunciaba la "estocada" que, a su entender, están sufriendo los criterios periodísticos bajo la dirección de Josep Codony, al frente de los Informativos desde febrero de 2025.