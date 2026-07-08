Casi seis de cada diez alumnos aprueban la convocatoria extraordinaria de la PAU en Baleares
Un total de 596 de los 1.014 estudiantes presentados han superado los exámenes de acceso a la universidad, una cifra ligeramente superior a la del pasado año
El 58,8% de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Baleares ha superado los exámenes celebrados este mes de julio, según los resultados publicados este miércoles por la Universitat de les Illes Balears (UIB).
En total, 596 de los 1.014 alumnos que realizaron las pruebas han obtenido la calificación de apto. El porcentaje mejora ligeramente el registrado en la convocatoria extraordinaria de 2025, cuando aprobó el 56,7% de los estudiantes. La nota media de acceso, que combina la calificación obtenida en Bachillerato y la de la PAU, se ha situado este año en 5,956, prácticamente idéntica a la del pasado curso, cuando fue de 5,930.
Por islas, Mallorca registra el mayor número de aprobados, con 502 estudiantes aptos, lo que representa el 59,3% de los presentados. En Menorca, han superado la prueba 25 alumnos (58,1%), mientras que en Ibiza lo han hecho 65 estudiantes (54,2%). En Formentera, los cuatro alumnos que se presentaron han aprobado, por lo que la tasa de éxito alcanza el 100%.
Los alumnos que no estén conformes con la nota obtenida podrán solicitar la revisión de los exámenes hasta el 10 de julio. El procedimiento consiste en una segunda corrección para comprobar que se han aplicado correctamente los criterios de evaluación y de calificación y puede dar lugar a que la nota se mantenga, aumente o disminuya. La solicitud deberá realizarse de forma telemática a través de UIBdigital.
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