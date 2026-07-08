Residentes de La Bonanova celebran San Fermín en compañía

Los usuarios de la residencia La Bonanova de Palma han celebrado este martes el pregón de las fiestas de San Fermín entre familiares y profesionales, atrayendo la tradicional fiesta navarra a los mayores del centro.

Música, bailes y la decoración festiva han acompañado a los residentes, dinamizando la vida cotidiana, favoreciendo la convivencia y reforzando el sentimiento de pertenencia de las personas en su estancia en la residencia pública.

El acto ha sido liderado por uno de los residentes de origen pamplonés. Este ha sido honrado con el lanzamiento simbólico del 'Txupinazo' para dar inicio al pregón de dicho festejo popular que reúne a miles de personas en la capital navarra.

Tal y como ha explicado el Consell de Mallorca en una nota, el conseller de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha asistido al acto y ha compartido unas palabras sobre la celebración: "Estas iniciativas demuestran que la atención a las personas mayores debe estar llena de vida, participación y momentos compartidos en comunidad".

Asimismo, el conseller ha asegurado que mantener el vínculo con las tradiciones y participar en la vida social de los centros contribuye a "promover un envejecimiento activo" y a "reforzar el bienestar emocional".

Otras iniciativas del IMAS

Las actividades dirigidas a los mayores residentes no solo quedan ahí. Los diferentes centros del IMAS celebran a lo largo del año numerosas festividades populares y tradicionales, tanto de Mallorca como de otros lugares.

Por otra parte, durante los meses de verano también hay programadas veladas al aire libre, verbenas, talleres y salidas adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas usuarias de cada centro.