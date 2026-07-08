Rechazo e incomodidad entre las entidades convocantes del 26J tras la llamada a la "acción directa" contra negocios turísticos

El 'Manual de acción contra la turistificación' publicado ayer por la plataforma Menys Turisme Més Vida, entidad organizadora de la gran manifestación antimasificación del próximo 26 de julio, ha generado una cascada de reacciones contrarias a las iniciativas que propone el documento publicado en redes sociales, en el que se alienta a llevar a cabo "acciones directas no violentas" contra negocios turísticos. Desde la tarde de ayer, muchas de las más de 70 entidades adheridas a la movilización del 26J han abierto debates internos para valorar su posicionamiento frente al 'Manual' y tratar de desmarcar las reivindicaciones de fondo sobre las problemáticas de Mallorca de las acciones propuestas desde la plataforma.

Desde el GOB, entidad ecologista que este pasado domingo movilizó junto a Menys Turisme Més Vida a miles de personas en defensa de es Trenc, reconocen que se sorprendieron al ver la publicación del 'Manual' en redes y aseguran que desconocían el contenido del mismo. Tonina Siquier, vicepresidenta y portavoz de la entidad, ha explicado a este diario que "no compartimos las formas y rechazamos cualquier tipo de acción no pacífica".

"En el GOB siempre hemos tenido una idea de participación pacífica, dejando de lado otras formas de acción. Rechazamos profundamente el 'Manual'", señala Siquier, quien al mismo tiempo pide tratar de comprender las razones que hay detrás de "esta forma de explotar de la juventud". "Tenemos que mirar qué está pasando, por qué están haciendo esto. Mi opinión es que no pueden pagar habitaciones ni alquileres, fruto de la gestión de la política de estos últimos años, por la que Mallorca está al límite".

Sin embargo, más allá de la crítica al 'Manual', Siquier pone el acento en no olvidar los motivos por los que se convocó la movilización del 26J: "No porque hayan publicado esto hay que desviarse de los motivos que nos ha de llevar a la calle el próximo 26 de julio. Sobran motivos para ir a manifestarse".

Terraferida, por su parte, pide en un comunicado conjunto con el GOB publicado este mediodía, en el que exponen las reivindicaciones que llevarán a la manifestación del 26J, que la ciudadanía acuda a la protesta "dejando de lado otras formas de acción que no compartimos y que no son nuestro estilo". "Defendemos y promovemos la movilización ciudadana pacífica y a cara descubierta, como respuesta legítima de la sociedad frente a la amenaza de la destrucción del territorio, la pérdida de la calidad de vida y la amenaza a nuestros derechos más básicos", señalan, desmarcándose así de las iniciativas que contiene el 'Manual' de Menys Turisme Més Vida.

Desde la tarde de ayer se están produciendo un sinfín de llamadas cruzadas entre las entidades y la organización del 26J a raíz de la publicación de 'Manual'. Muchas consideran que debería haberse informado con antelación del movimiento de Menys Turisme Més Vida y, según fuentes cercanas al asociacionismo mallorquín, algunas de las entidades adheridas a la manifestación han dejado de formar parte del equipo coordinador de la misma.

Otras fuentes advierten de que "si no se retractan, mucha gente les quitará el apoyo", al tiempo recuerdan que este tipo de acciones son abiertamente difundidas entre algunos grupos, pero nunca expuestas de forma pública y tan detallada.

CCOO y UGT también se posicionan en contra

Daniel Cámara, secretario de políticas públicas de CCOO Baleares, sindicato adherido al 26J, ha asegurado que rechazan frontalmente la publicación de Menys Turisme Més Vida y ha señalado que son contenidos que "ni compartimos ni entendemos". "Nos sumamos a la reivindicación para que el Govern cambie las cosas, pero nos desmarcamos de este tipo de publicaciones".

Sobre el impacto que esto pueda tener sobre la movilización social, CCOO considera que "la gran mayoría no comparte" las acciones no violentas propuestas y defiende que "vamos a conseguir movilizar a nuestros afiliados para que participen en el 26J", ya que, añade, "la movilización social es importantísima para obligar a los gobiernos y los poderes públicos a cambiar sus políticas, algo que solo puede conseguirse tomando las calles de forma pacífica y ordenada".

Por su parte, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha manifestado que su organización tampoco puede respaldar este tipo de iniciativas, que ha llegado a calificar como una forma de "terrorismo de baja intensidad". Homar ha defendido el derecho a expresar el malestar social mediante movilizaciones y ha apostado por "llenar las calles" con un mensaje contundente frente a la masificación turística, el impacto del modelo económico sobre la vivienda y la pérdida de calidad de vida de los residentes.

Sin embargo, el dirigente sindical ha recalcado que cualquier acción que cause daños materiales debe considerarse violenta, aunque no se dirija contra personas, por lo que UGT rechaza este tipo de actuaciones.