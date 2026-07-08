Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros

La Audiencia de Palma ha puesto en busca y captura a nivel internacional a un alemán de 64 años que está acusado de apropiarse de un catamarán valorado en un millón de euros en octubre de 2020.

El sospechoso alquiló el barco en Italia a una empresa náutica para catorce días, pero no lo devolvió el día que tocaba, sino que le cambió el número de registro, el nombre y la bandera y huyó hacia Mallorca, donde fue localizado en la playa de Son Matías, en Calvià, el 28 de octubre de 2020, según la fiscalía.

El encausado debía ser juzgado ayer por la mañana por el tribunal de la Sección Primera por un presunto delito de apropiación indebida en concurso con otro de falsedad documental. El hombre, para quien el ministerio público reclama una pena de seis años de prisión, no se presentó a la vista oral. No compareció ni presencialmente ni a través de videoconferencia, pese a que se intentó contactar con él en varias ocasiones de forma telemática. Al no acudir ante el tribunal que le había citado, el juicio se suspendió.

No obstante, la Sala dictó una orden internacional de busca y captura contra el germano sospechoso, que carece de antecedentes penales, para que sea localizado cuanto antes y puesto a disposición de la Justicia. El alemán estuvo privado de libertad los pasados días 28 y 29 de octubre de 2020, cuando fue hallada la valiosa embarcación en aguas de Mallorca.

Según la versión del fiscal, el pasado 13 de marzo de 2020 el acusado firmó un contrato de arrendamiento náutico con una empresa del sector. El sospechoso alquiló una embarcación, tipo catamarán, de bandera italiana, que estaba registrada en la Capitanía de Puerto de La Spezia, en Italia. El periodo para disfrutar de la nave arrendada, que su titular valora en un millón de euros, empezaba el 10 de octubre de 2020 y acababa catorce días después, el 24 de octubre del mismo año, cuando el encausado debía proceder a la devolución del barco.

Sin embargo, el hombre, “con ánimo de enriquecimiento injusto”, según remarca el ministerio público, no retornó el catamarán y abandonó aguas italianas.

Trató de impedir su localización

El alemán cambió el número de registro de la embarcación, haciendo constar otro que no se correspondía con la realidad; colocó una placa plástica pegada al casco con una numeración que ocultaba el número real, modificó el nombre de la nave y cambió la bandera italiana por una bandera alemana “con la sola intención” de incorporar el barco a su patrimonio e impedir su descubrimiento, según la acusación pública.

Además, manipuló y deterioró el GPS. El catamarán llegó a aguas españolas y fue localizado el 28 de octubre de 2020 en la playa de Son Matías, en Calvià. Luego, fue trasladado al puerto de Palma.

El titular de la nave pudo finalmente recuperarla y reclama 9.285 euros por los días del 24 al 28 de octubre en los que el acusado estuvo usando la embarcación, 19.500 euros por la pérdida del siguiente alquiler, 6.120 euros por los costes del traslado del barco, 5.317 euros por la compra del plotter náutico, 3.599 euros por los costes derivados de la averiguación del paradero del catamarán y otros 7.133 euros por los trabajos de reparación.

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El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito de apropiación indebida agravada en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial, por los que pide al encausado seis años de cárcel, una multa de doce meses con una cuota diaria de ocho euros y que indemnice a la empresa que le alquiló el barco por los perjuicios ocasionados.