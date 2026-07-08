María del Mar Esquembre, profesora de Derecho Constitucional: "La inteligencia artificial no rompe con el patriarcado, sino que lo actualiza"

"La inteligencia artificial no rompe con el patriarcado, sino que lo actualiza". Con esta afirmación, la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, María del Mar Esquembre Cerdá, inauguró ayer la Universidad de Verano de Estudios de Violencia de Género (UNIEVIG) de la UIB, donde advirtió de que la inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos no suponen una ruptura con las estructuras patriarcales, sino una nueva forma de reproducirlas.

Bajo el título Del contrato sexual al algoritmo patriarcal: mujeres, derechos y nuevas formas de dominación, la jurista defendió que, pese a los avances legislativos, las mujeres todavía no son plenamente sujetos de derecho en términos materiales. "Formalmente sí, pero todavía no", señaló al referirse a la distancia entre el reconocimiento jurídico y la igualdad real.

Esquembre sostuvo que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial reproducen las mismas dinámicas de exclusión que históricamente han afectado a las mujeres. En este sentido, aseguró que los algoritmos "no son neutrales", ya que aprenden de datos y decisiones humanas que incorporan sesgos de género, lo que termina perpetuando desigualdades en ámbitos como el empleo, la representación o la participación pública.

Durante su intervención alertó también del aumento de la violencia digital contra las mujeres, especialmente contra periodistas, políticas y activistas feministas. Según explicó posteriormente a los medios, citando estudios de ONU Mujeres y la UNESCO, el 73% de las periodistas ha sufrido violencia online en el ejercicio de su profesión y el 68% ha llegado a restringir sus publicaciones o abandonar plataformas para evitar los ataques.

A su juicio, el objetivo de esta violencia es "el silenciamiento". "Ahora que las mujeres habían accedido al espacio público, no se las puede excluir; se las intenta expulsar", afirmó, comparando la autocensura en las redes sociales con "la versión digital del confinamiento doméstico".

La profesora también reclamó una mayor regulación de la inteligencia artificial con perspectiva de género y consideró "insuficiente" el actual reglamento europeo. Entre las medidas que propone figuran la formación obligatoria en igualdad para quienes diseñan sistemas de IA, una mayor supervisión humana y mecanismos eficaces de control y sanción.

Formación frente a la violencia digital

Tras la conferencia, la directora del Institut Balear de la Dona (IbDona), Catalina Salom, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para afrontar "una realidad que no podemos obviar, como son las violencias digitales".

Por su parte, la vicerrectora de Planificación Estratégica, Igualdad y Comunicación de la UIB, Lucrecia Burgués, subrayó que esta edición pone el foco precisamente en la violencia digital y expresó la voluntad de dar continuidad a este tipo de formación.

La codirectora de la UNIEVIG y directora del Servicio de Igualdad y Políticas de Inclusión de la UIB, Capilla Navarro, explicó que las 99 plazas ofertadas se agotaron en apenas unos días. Del total, un 40% corresponde a profesorado de Secundaria y Bachillerato, mientras que el resto lo ocupan estudiantes universitarios, profesionales de los servicios sociales y ciudadanía interesada en la materia.

Programación de la UNIEVIG 2026

La Universidad de Verano de Estudios de Violencia de Género comenzó ayer con el acto inaugural y la conferencia de María del Mar Esquembre sobre los sesgos de género en la inteligencia artificial. La jornada también incluyó una ponencia de Tasia Aránguez sobre el sexismo en las aplicaciones de citas y un taller de Anna Pacheco y Ángela Martínez para repensar los espacios digitales desde una perspectiva feminista.

El programa continuará hasta el viernes con conferencias sobre resistencia feminista, coeducación, violencia sexual, salud pública y perspectiva de género en los videojuegos, además de varios talleres. La clausura correrá a cargo de la periodista Ana Requena y la profesora de la UIB Laura Camargo, en un coloquio moderado por la codirectora de la UNIEVIG, Capilla Navarro.