Mallorca estalla en Bikini

Abreviaremos por muy repetida la historia del atolón de Bikini. Fue castigado por Estados Unidos con el lanzamiento de más de sesenta bombas atómicas, convertido en la zona más radiactiva del mundo y cuna de la palabra «bikini» para designar una popular prenda de baño, que escandalizó al franquismo sobre el cuerpo de Elke Sommer en la película Bahía de Palma.

Sustituyan Bikini por Mallorca, y les sorprenderán las semejanzas. Un enclave paradisiaco, bombardeado a conciencia por sus explotadores, los depredadores turísticos. La isla aporta sin duda uno de los lugares más contaminados del planeta por la saturación humana, que se apresta a incrementar abrazándose a la basura de Ibiza.

Y para rematar, Mallorca rescata sesenta años después el bikini revolucionario que sacudió a Franco. La prenda elegida por la primera edil de Campos en representación del PP de Prohens es lo de menos. Hubiera conseguido el mismo efecto en frac, pero ha desatado un hongo nuclear que resuelve la mayor incógnita contemporánea, ¿cuándo estallará Mallorca? La isla acaba de explotar. Gracias, alcaldesa.

Con su acreditada insensibilidad, los hoteleros aprovechan el estallido de Mallorca para regañar a los nativos con una gigantesca pancarta en el feudo madrileño de Son Sant Joan. Los insaciables no solo exigen más turistas para su ganadería intensiva, sino que comprometen a sus víctimas indígenas con un amenazante «Let’s all care» o «Todos hemos de tener cuidado». Es decir, si sale cara, se quedan con la pasta, y si sale cruz, la culpa es de los mallorquines que no se postran ante los suecoalemanes.

Nadie ignora que los hoteleros han sido los grandes protectores del paisaje, basta repasar dónde están situadas sus moles, pero se han contagiado del cinismo del PP contra aborígenes condenados a pagar el doble por la vivienda y los alimentos. Por suerte, el PSOE se entretiene en proponer que se prive a los mallorquines de Tramuntana. Siempre con los buitres.