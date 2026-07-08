El Govern aprueba el primer Plan de Conciliación de Baleares: 70 medidas con ayudas a mujeres autónomas, más espacios abiertos y campañas de corresponsabilidad

El Govern ha aprobado este miércoles el primer Plan Autonómico de Conciliación de Baleares 2026-2031, una hoja de ruta que reúne 70 medidas para coordinar las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y que nace del consenso con los agentes sociales y económicos. La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha presentado el documento junto a la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, y representantes de CCOO, UGT, PIMEB y CAEB, que también han suscrito el plan.

Durante su intervención, Cabrer ha asegurado que el plan "es mucho más que un documento" y lo ha definido como "el reflejo de una manera de entender las políticas públicas: poner a las personas en el centro". "Este es el camino que hemos iniciado y este es el compromiso que hoy renovamos: seguir avanzando para que la conciliación deje de ser un reto y se convierta en una realidad al alcance de todas las familias de Baleares", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que el Govern ha mejorado la conciliación durante la presente legislatura gracias a medidas ya implantadas. "Cuando me preguntan si ahora se puede conciliar mejor que al inicio de la legislatura, siempre contesto con datos", ha señalado, antes de repasar iniciativas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el cheque canguro o las ayudas a empresas para implantar medidas de conciliación.

Por su parte, la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, ha destacado que se trata del primer instrumento específico de estas características en Baleares y ha subrayado que se ha elaborado "a partir de la realidad específica de las islas", marcada por el peso del sector servicios, la elevada presencia de pequeñas empresas y autónomos y las necesidades de las familias. Según ha explicado, el plan pretende convertir la conciliación en "una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y sociedad".

70 medidas de conciliación

El plan se articula en tres ejes estratégicos, ocho objetivos generales, 16 objetivos específicos y 70 medidas, cuya ejecución corresponderá a 22 organismos y entidades responsables. Además, incorpora 20 indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y el impacto de las actuaciones.

Entre las iniciativas ya implantadas figuran la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el cheque canguro, las ayudas para que las empresas implanten medidas de conciliación, las deducciones fiscales por gastos de conciliación o la flexibilización horaria en la función pública.

A estas se suman nuevas actuaciones, entre ellas ayudas dirigidas especialmente a mujeres autónomas para facilitar la contratación de apoyo durante periodos de maternidad o excedencia por cuidados, la extensión de los espacios abiertos municipales para favorecer la conciliación, campañas de sensibilización sobre corresponsabilidad y nuevas acciones formativas para fomentar vocaciones tecnológicas entre las mujeres.

Los agentes sociales, implicados en el Plan

Los representantes de CCOO, UGT, PIMEB y CAEB han respaldado la aprobación del plan, aunque han coincidido en que su éxito dependerá de su desarrollo efectivo. El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha asegurado que la firma supone "un acto de responsabilidad" y ha advertido de que el sindicato será "exigente" en el seguimiento de las medidas. En una línea similar, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha defendido que "la conciliación no funciona sola" y ha reclamado mantener el impulso público para garantizar que las personas "trabajen para vivir y no vivan para trabajar".

Por su parte, el presidente de PIMEB, Juan Carlos Fernández, ha sostenido que la conciliación se ha convertido en "un factor clave para la competitividad" y ha pedido menos burocracia e incentivos para las pequeñas empresas. La representante de CAEB, Mavia Isern, ha destacado que estas políticas contribuyen a atraer y retener talento, mejorar el bienestar de los trabajadores y reforzar la competitividad del tejido empresarial balear.