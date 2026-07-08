La fundación Campaner reune en Felanitx a 900 personas que apoyaron los proyectos sanitarios en Africa
La cena solidaria se celebró en la finca de Son Mesquidassa y contó con la actuación de Tomeu Penya
El pasado sábado la finca de Son Mesquidassa, en Felanitx, acogió una cena solidaria organizada por la Fundación Campaner. Esta finca está dedicada al cultivo intensivo de aceitunas y pertenece a la corporación Rosselló. Acudieron alrededor de unas 900 personas, que contribuyeron al desarrollo de los programas sanitarios que desarrolla esta asociación solidaria.
El encuentro solidario reunió a la vez gastronomía, patrimonio, música y cultura. El objetivo principal era apoyar los proyectos de salud y de cooperación que la Fundación Campaner desarrolla en Africa.
Esta organización continúa trabajando para evitar el desarrollo de la enfermedad Noma en Níger, donde se gestiona una casa de acogida para niños y personas afectadas por esta dolencia. El nona es una enfermedad bacteriana muy grave, que provoca la destrucción de los tejidos de la cara. Su origen está en la malnutrición y por ello afecta tanto a los niños sin recursos que viven en Africa.
Paralelamente desde esta fundación se impulsa un observatorio internacional de esta enfermedad. Se trata de una iniciativa pionera que trabaja en diversos países africanos para promover la detección precoz y el seguimiento de esta enfermedad tropical. Este observatorio desarrolla una red comunitaria de vigilancia y recogida de datos, ya que su objetivo principal es mejorar el diagnóstico, la prevención y la atención de las personas afectadas, al mismo tiempo que se genera una información útil para reforzar las estrategias de salud pública.
Uno de los momentos más importantes de este encuentro solidario fue la presentación del aceite Campaner Solidario. Es una iniciativa impulsada conjuntamente por la Fundación Campaner y Son Mesquidassa, y que supone la unión de un producto de proximidad con el compromiso social. Durante esta presentación se entregó el cuadro original del pintor Joan Costa, que es el autor de la ilustración del aceite. Las personas que acudieron pudieron contemplar una exposición de piezas seleccionadas por el artista.
La jornada empezó con el recibimiento de los asistentes, bajo la música de los xeremiers de Algaida. Los asistentes a este encuentro tuvieron la oportunidad de visitar Son Mesquidassa, que cuenta con la almazara más moderna de Mallorca para la fabricación de aceite.
Después de la cena se celebró una rifa solidaria, conducida por Rosita Forsales. Se hizo entrega de numerosos regalos aportados por las empresas, comercios y entidades colaboradoras. Con respecto a la música actuó la agrupación Arpellots Banda y con la participación de un artista muy querido y admirado en Mallorca como es Tomeu Penya.
A este encuentro solidario acudió una importante representación política, encabezada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. También acudieron numerosos alcaldes de diferentes municipios. Otro de los asistentes más destacados fue el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que quiso apoyar con su presencia este encuentro soliario. Los invitados fueron recibidos por el empresario Tòfol Rosselló, propietario de Son Mesquidassa.
Desde la Fundación Campaner y desde Son Mesquidassa se agradeció la implicación de todas las empresas, entidades y personas voluntarias y colaboradores, que hicieron posible esta iniciativa. También se agradeció la participación de todas las personas asistentes y sobre todo por su aportación económica, que contribuye a mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de centenares de personas que viven en condiciones muy difíciles en Africa.
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