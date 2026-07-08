La Fundació Marilles reclama una restauración basada en la ciencia y no como “una licencia para seguir destruyendo el mar"

La Fundació Marilles ha presentado este martes la primera Guía estratégica para la restauración ecológica en el mar Balear, un documento que pretende impulsar proyectos de restauración marina basados en criterios científicos. La publicación explica qué es la restauración ecológica marina, recopila experiencias desarrolladas tanto en Baleares como en otros puntos del Mediterráneo y establece una serie de criterios para identificar proyectos eficaces desde el punto de vista ecológico.

Uno de los principales mensajes de la guía es que restaurar un ecosistema solo tiene sentido cuando se eliminan previamente las causas que han provocado su deterioro. De hecho, Margalida Monserrat, investigadora del Informe Mar Balear y coautora del documento, ha subrayado que "restaurar no es una licencia para seguir destruyendo" y ha recordado que "el éxito de cualquier proyecto depende, en primer lugar, de reducir las presiones que afectan a los ecosistemas marinos".

Asimismo, la técnica de Espacios Marinos Protegidos de Marilles y también autora de la guía, Nuria Salmerón, ha defendido que la conservación debe situarse "siempre por delante de la restauración". Según ha explicado, estas actuaciones solo son efectivas cuando “forman parte de una estrategia de planificación coherente, donde protección y restauración avancen de la mano, y no en contra”.

La guía está dirigida tanto a las administraciones públicas como a organizaciones conservacionistas y empresas vinculadas al mar, especialmente del sector turístico, que pueden participar en la financiación de futuros proyectos. El documento también identifica los hábitats y especies prioritarios y recoge ejemplos de diferentes iniciativas de restauración del Mediterráneo.

La publicación llega en un momento especialmente relevante tras la aprobación, en 2024, del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. La normativa fija el objetivo de restaurar al menos el 20% de los ecosistemas degradados antes de 2030, el 60 % para 2040 y la totalidad de ellos en 2050. Además, obliga a los Estados miembros a presentar sus respectivos Planes Nacionales de Restauración antes del 1 de septiembre de 2026, por lo que se espera que en los próximos años aumenten este tipo de actuaciones.

Para el director de la Fundació Marilles, Aniol Esteban, “es imprescindible que los recursos se destinen a proyectos que “mejoren el estado del medio marino”. "Los recursos dedicados a la protección de nuestro mar son limitados y debemos apostar por iniciativas que aporten beneficios reales y eviten malgastar dinero y esfuerzos", ha señalado.

Restaurar por conversar

La presentación de la guía se ha llevado a cabo durante el evento ‘Restaurar por conservar’, celebrada en el Estudio General Luliano. El encuentro ha contado con la participación de Silvia Garcia Higuera, técnica de la Subdirección General de Biodiversidad Marina y Terrestre. También ha incluido un debate, bajo el título ‘Restauración ecológica marina: ¿podemos recuperar lo que hemos perdido?’, que ha contado con la presencia de los científicos y expertos Gigi Torras, de Raíces Marines; Inés Castejón y Beatriz Marín, del IMEDEA; Juan Calvo, de Alianza por el Agua, y Sonia de Caralt, de la Universidad de Girona. La jornada ha finalizado con un piscolabis entre todos los asistentes.

El acto ha servido para debatir sobre las buenas prácticas en conservación marina, compartiendo miradas diversas sobre la restauración para reclamar una restauración marina hecha con criterios científicos, centrada en los hábitats y especies prioritarios y que tenga en cuenta la eliminación de las presiones que han causado su degradación.