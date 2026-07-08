Delegación de Gobierno advierte de que la Policía investigará y perseguirá las acciones contra negocios turísticos

La Delegación del Gobierno de Baleares se ha pronunciado a raíz de la polémica suscitada tras la publicación del 'Manual de acción contra la turistificación' de Menys Turisme Més Vida y ha advertido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán si se producen ataques contra negocios turísticos, tal y como se expone en el documento que la plataforma colgó ayer en sus redes sociales. Según han indicado en un comunicado, "no pueden compartirse ni justificarse los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados ni a desarrollar acciones que excedan el ejercicio pacífico del derecho de protesta".

Si bien la Delegación "es plenamente consciente de la preocupación existente en la sociedad balear por el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad de nuestras islas", defienden la necesidad de manifestar estas reivindicaciones "de forma cívica y respetuosa con los derechos de los demás". La institución entiende que "se trata de un debate legítimo que merece respuestas desde las instituciones y el diálogo democrático".

Sin embargo, el comunicado también asegura que la Policía y la Guardia Civil actuarán si se cometen delitos contra negocios relacionados con el sector turístico: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán, en el marco de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito".

Por otro lado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rechazado este miércoles el 'Manual' de Menys Turisme Més Vida y ha asegurado que cualquier debate debe abordarse "desde el respeto a la convivencia". Así se ha expresado en una rueda de prensa en la que ha participado en Palma, donde también ha destacado "la importancia que tiene el turismo para el progreso" de los territorios, si bien "tiene que ser racionalizado".

España ha asegurado que "el debate tiene que darse dentro de unas reglas de educación, respeto y diálogo entre los actores del sector turístico".

Los partidos se posicionan

PP y Vox han condenado el documento difundido por Menys Turisme Més Vida calificándolo de "inaceptable" e "infame", mientras que el PSIB ha rechazado cualquier acción de violencia. Por otro lado, MÉS per Mallorca ha evitado valorar la publicación. Los grupos parlamentarios se han pronunciado en las ruedas de prensa después de la Junta de Portavoces sobre el manual de la plataforma y de Arran Mallorca, en el que se que ofrece recomendaciones para señalar "todo lo que hay que expulsar" e incluyendo en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

Tanto PP como Vox han arremetido contra la entidad por publicar estas indicaciones. Para la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, es "inaceptable" que se den pautas para vandalizar negocios. "Tienen que recapacitar", ha reclamado. La portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, ha tachado de "infame" la iniciativa, subrayando que "quienes incitan a vandalizar negocios y comercios no defienden Mallorca", sino que "la están atacando".

Menos contundente se ha mostrado el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien ha considerado que el malestar de los ciudadanos no se tiene que canalizar nunca a través de la violencia. "Hay canales para ponerlo de manifiesto", ha dicho, en referencia a las manifestaciones y a las urnas.

Por otra parte, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha evitado valorar el manual, argumentando que "no hay que desviar el foco" del debate del cambio de modelo económico que, a su entender, reclama la mayoría social. "Si hay una entidad que quiere hacer cualquier manifestación en serio o en broma, que huya de este centro del debate, nosotros no lo seguiremos, porque creemos que desenfoca el debate", ha dicho. Según Apesteguia, "no hay que permitir que los elementos inmovilistas y más reaccionarios de la economía tengan excusas para desvirtuar el foco del debate".