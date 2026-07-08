El Constitucional pospone la deliberación por la expulsión de las socialistas Garrido y Costa por parte de Le Senne

El Tribunal Constitucional (TC) ha pospuesto su deliberación sobre si la decisión del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), de expulsar a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa del pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de Memoria Histórica de Baleares supuso una vulneración de derechos fundamentales.

El dirigente ultraconservador echó a las dos diputadas y también miembros de la Mesa de la Cámara después de romper la fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, conocidas como Les Roges del Molinar, iconos de la represión franquista en Mallorca, unos hechos por los que Le Senne está pendiente de ser juzgado en la Audiencia de Palma por un presunto delito de odio. Fue la primera vez en la historia del Parlament balear que se produjo una expulsión de diputados.

Mercedes Garrido y Pilar Costa interpusieron un recurso de amparo ante el Constitucional al argumentar que se habían vulnerado derechos fundamentales. El caso fue admitido a trámite. El pleno del tribunal debía empezar a deliberar ayer, pero el asunto finalmente se ha aplazado y se señalará nueva fecha coincidiendo con un próximo pleno.

Precisamente, ayer el Constitucional suspendió la derogación de la ley de Memoria Histórica de Baleares, que fue aprobada por el Govern de Marga Prohens (PP) con sus aliados de Vox en marzo de 2026. El alto tribunal admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la reforma promovida por PP y el partido de ultraderecha Vox, que anuló la anterior normativa del Pacto de izquierdas. Por tanto, ahora sigue vigente la anterior ley autonómica de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, de abril de 2018.

Segunda expulsión

Meses después de la expulsión de Garrido y Costa, Le Senne volvió a echarlas del Parlament el 15 de octubre de 2024 por vestir una camiseta con la imagen de Les Roges del Molinar. De nuevo interpusieron otro recurso de amparo, que también fue admitido por el TC.

La Fiscalía del Constitucional apoya la tesis de las dos diputadas socialistas, respecto a su expulsión del 18 de junio, y solicita que el tribunal estime el primer recurso de amparo presentado al considerar que el presidente del Parlament “vulneró derechos fundamentales”. El ministerio público, en su escrito de alegaciones, reclama que se declare la nulidad de las decisiones que tomó el dirigente de Vox el 18 de junio de 2024 al echar de la Cámara a las dos diputadas, así como las que tomó el 10 de julio de ese año en la sesión de la Mesa del Parlament y el 17 de julio en la sesión de la Junta de Portavoces, cuando rechazó el escrito de queja formulado y descartó haber lesionado los derechos de ambas diputadas.