Todos los centros educativos públicos de Baleares dispondrán de adrenalina contra la anafilaxia infantil el curso que viene

El Govern balear pondrá en marcha a partir de septiembre una instrucción para que todos los centros educativos públicos no universitarios de las islas dispongan de protocolos específicos y autoinyectores de adrenalina accesibles.

Esta medida, presentada por los responsables de Salud y Educación, Manuela García y Antoni Vera, este miércoles, coincidiendo con elDía Mundial de la Alergia, es pionera en el país y busca unificar los criterios de actuación en toda la red pública ante reacciones alérgicas graves. De este modo, "se garantizará una respuesta médica inmediata frente a un choque anafiláctico, protegiendo tanto a los alumnos ya diagnosticados como a aquellos que sufran un primer episodio de urgencia en el entorno escolar", ha explicado Vera.

La nueva normativa estandarizará las pautas de intervención en la red pública no universitaria y busca "aportar seguridad jurídica explícita al personal que deba actuar en situaciones de riesgo para la vida del menor", como ha apuntado García.

Según ha señalado el conseller de Educación y Universidades, el documento se trasladará, previsiblemente la próxima semana, a las mesas educativas "para ser consensuado de forma preceptiva entre la enseñanza pública, "y también la concertada", antes de su entrada en vigor definitiva.

La principal novedad de la instrucción es que todos los colegios e institutos contarán físicamente con autoinyectores de adrenalina. La Conselleria de Salud asumirá la gestión directa de estos fármacos, lo que incluye proveer las dosis adecuadas para la edad del alumnado, controlar los periodos de caducidad y supervisar las condiciones de almacenamiento en un espacio específico dentro de los centros. Hasta ahora, el Programa Alerta Escolar Balear, activo desde 2014, daba cobertura únicamente a los centros con matriculados previamente diagnosticados, un registro que actualmente suma 3.523 menores en las islas.

La consellera de Salud ha advertido sobre la gravedad de estos episodios y la necesidad de intervenir de inmediato, especialmente en los comedores escolares, donde a menudo se manifiestan los primeros síntomas en menores sin diagnóstico previo. "Las alergias alimentarias pueden dar un cuadro muy importante, puede dar la muerte del niño en poco tiempo y esas alergias no tienen por qué estar diagnosticadas", ha afirmado García.

Ante un cuadro de este tipo, el protocolo establece pedir ayuda, localizar la pluma de adrenalina y contactar con el servicio de emergencias SAMU 061, cuyo personal guiará telefónicamente a los trabajadores durante los primeros minutos para evitar complicaciones graves como la anoxia cerebral. Para disipar dudas sobre la responsabilidad de los docentes al inyectar el fármaco, García ha aclarado que "en la instrucción hemos pensado en protección legal de los profesores que administrarán la adrenalina, legalmente quedarán cubiertos por la actuación en situación de extrema urgencia vital".

Formación

Para asegurar la correcta aplicación del protocolo, el Govern activará a principios de septiembre un modelo de formación estructurado en tres vías. Este sistema constará de una parte teórica accesible de forma online para toda la comunidad escolar -personal de comedor incluido-, formación específica para los docentes que formen parte de la comisión de salud de cada centro, y talleres prácticos presenciales impartidos directamente por profesionales del centro de salud de referencia de cada zona. "Esta capacitación tendrá un carácter sistemático y se repetirá anualmente", han señalado desde el Govern.

En el plano social -como bien ha detallado García- las estadísticas estatales reflejan que entre el 10% y el 18% de la población infantil padece alguna alergia alimentaria, una tendencia que -ha matizado- "va en aumento".

Campaña institucional

Ángel Sánchez, presidente de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), ha valorado el trabajo conjunto entre ambas consellerias, señalando que era el objetivo que perseguían desde abril con su campaña institucional.

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Sánchez ha puesto el foco en la carga psicológica que sufren los padres al escolarizar a sus hijos. "Pasas de un entorno controlado, tu casa, a dejar a tu hijo en manos de personas extrañas. Eso genera mucha inseguridad", ha relatado. Asimismo, ha subrayado el valor del soporte médico directo que introduce el protocolo: "El modelo de instrucción que tramita el gobierno tiene cimientos importantes como sistema de alerta, que presta soporte imprescindible para que los profesionales de la comunidad educativa tengan una directriz experta que les guíe".