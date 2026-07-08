CCOO y UGT rechazan las acciones violentas de la campaña de ''Menys turisme, més vida'

Los sindicatos CCOO y UGT Baleares han rechazado la campaña de 'Menys turisme, més vida', al desvincularse de cualquier acción que consideren violenta, aunque ambos han confirmado su participación en la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en protesta por el actual modelo turístico.

El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha afirmado en declaraciones a los medios que el sindicato "no respalda ningún tipo de acción violenta", ya sea contra personas, infraestructuras u organizaciones, y ha insistido en que esta posición debe quedar "clara".

García, tras un acto para presentar el Plan autonómico de Conciliación, ha reiterado el apoyo de su sindicato a la protesta del próximo 26 de julio porque considera necesario "poner límites" al modelo económico actual y transformarlo para generar mayor bienestar tanto para la clase trabajadora como para el conjunto de la ciudadanía.

La llegada masiva de visitantes vuelve a poner el modelo turístico en el centro del debate en Baleares / CATI CLADERA / EFE

También ha subrayado que la defensa de un cambio de modelo turístico y económico "no tiene nada que ver con apoyar acciones violentas", por lo que ha reiterado el rechazo del sindicato a cualquier actuación de esa naturaleza.

Por su parte, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha manifestado que su organización tampoco puede respaldar este tipo de iniciativas, que ha llegado a calificar como una forma de "terrorismo de baja intensidad".

Homar ha defendido el derecho a expresar el malestar social mediante movilizaciones y ha apostado por "llenar las calles" con un mensaje contundente frente a la masificación turística, el impacto del modelo económico sobre la vivienda y la pérdida de calidad de vida de los residentes.

Sin embargo, el dirigente sindical ha recalcado que cualquier acción que cause daños materiales debe considerarse violenta, aunque no se dirija contra personas, por lo que UGT rechaza este tipo de actuaciones.

En la misma línea que García, desde UGT ha confirmado que la entidad participará en la manifestación del 26 de julio, promovida por el colectivo 'Menys turisme, més vida', con el convencimiento de que se desarrollará de forma "pacífica y democrática".