La consellera Cabrer (PP) evita respaldar a Feijóo y defiende que "un trabajador que está enfermo ha de tener todo el sistema acompañándole"

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha evitado este miércoles, tras la presentación del Plan de Conciliación de Baleares, respaldar las declaraciones del líder de su partido (PP), Alberto Núñez Feijóo, que calificó el absentismo laboral como un "cáncer" y cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está en activo. En su respuesta, la consellera ha preferido centrarse en las medidas para reducir la duración de las bajas médicas y ha defendido que "un trabajador que ha cotizado y está enfermo ha de tener todo el sistema acompañándole en ese momento para su recuperación", sin entrar a valorar en ningún momento la comparación que hizo Feijóo con el cáncer.

Cabrer ha reconocido que el absentismo "preocupa" tanto a las empresas como a los propios trabajadores, ya que las ausencias repercuten en la organización del trabajo y aumentan la carga para el resto de la plantilla. En este sentido, ha señalado que el Govern ya trabaja sobre esta cuestión junto con el Servicio de Salud y las mutuas para agilizar los procesos de incapacidad temporal.

La consellera ha destacado además el acuerdo alcanzado por la Conselleria de Salud para que, por primera vez en Baleares, las mutuas puedan realizar determinadas pruebas traumatológicas derivadas de contingencias comunes, con el objetivo de acortar los tiempos de espera y favorecer una reincorporación más rápida al puesto de trabajo.

Preguntada por la posibilidad de modificar las prestaciones económicas durante las bajas, como planteó Feijóo, Cabrer ha evitado entrar en ese debate al recordar que se trata de una materia que no corresponde a las competencias autonómicas. No obstante, ha apuntado que sí pueden estudiarse "medidas novedosas", como fórmulas de reincorporación parcial al trabajo, siempre situando "a la persona en el centro de la organización".

Sindicatos y patronales, opiniones distintas

Por su parte, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha rechazado "criminalizar, señalar y estigmatizar" a los trabajadores que se encuentran de baja médica y ha considerado que el debate no puede centrarse en poner bajo sospecha a quienes están enfermos. Aunque se mostró favorable a agilizar la gestión de las incapacidades temporales y reducir las listas de espera, ha rechazado calificar el absentismo como un "cáncer".

En la misma línea, el secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha denunciado que desde determinados ámbitos políticos y empresariales "se sigue criminalizando a los trabajadores y trabajadoras que están de baja", al tiempo que ha defendido mejorar la gestión de las incapacidades sin estigmatizar a quienes padecen una enfermedad.

Por el contrario, el presidente de PIMEB, Juan Carlos Fernández, ha afirmado que comparte que "el absentismo laboral hoy es un cáncer en este país", aunque ha atribuido buena parte del problema a la lentitud administrativa y sanitaria, que prolonga innecesariamente muchas bajas médicas.

Desde CAEB, Mavia Isern ha diferenciado entre el absentismo justificado por motivos médicos, en el que ha defendido priorizar la recuperación del trabajador y reducir las listas de espera, y las ausencias no vinculadas a problemas de salud, que, a su juicio, también pueden combatirse mediante políticas de conciliación y mejora del bienestar laboral.