La cárcel de Palma sufre un apagón eléctrico

La cárcel de Palma se ha quedado esta tarde sin suministro eléctrico durante algo más de una hora debido a una avería. La dirección del centro penitenciario ha decidido restringir las visitas a los internos debido al incidente, lo que ha provocado quejas de varios abogados porque se les ha impedido entrevistarse con sus clientes. Algunos de los letrados debían tratar con ellos asuntos urgentes, ya que dentro de unas horas están citados en diferentes juzgados.

El apagón se ha producido hacia las cuatro y cuarto de la tarde, debido al parecer a una avería en el sistema eléctrico que abastece a la cárcel. Fuentes de Instituciones penitenciarias han explicado que el apagón solo ha afectado “de forma puntual” al funcionamiento de la prisión y que el suministro se ha restablecido ya y está “todo correcto”.

Noticias relacionadas

Respecto a las quejas de los abogados, aseguran que en los primeros momentos del corte eléctrico se ha podido restringir la entrada de letrados y familiares al fallar algunos de los sistemas del control de entrada por razones de seguridad.