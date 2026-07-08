Bauzá muestra su "condena absoluta" al "manual de instrucciones de la kale borroka turística"

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha mostrado este miércoles su "condena absoluta" ante el manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma 'Menys turisme més vida', que ha calificado como "manual de instrucciones de kale borroka turistica".

"No podemos tolerar este mensaje, este incitar a la violencia e ir en contra de la empresa privada", ha declarado al ser preguntado al respecto por los medios de comunicación, donde ha añadido también que las patronales podrían adoptar acciones legales al respecto y que los servicios jurídicos de la administración lo están valorando.

Bauzá, quien ha recordado que hace alrededor de un año ya hicieron pintadas en su Conselleria y quemaron imágenes de empresarios y políticos, entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el propio conseller, ha asegurado que, si en algún momento se producen acciones que vayan en contra de su integridad o del edificio, están "dispuestos a denunciar".

El conseller ha respetado las manifestaciones o protestas que se lleven a cabo "desde la tolerancia" y ha reiterado su "rechazo absoluto" a "esta incitación a la violencia". Además, ha señalado que los sindicatos se "manifestarán pacíficamente" junto a 'Menys turisme més vida' y ha considerado que "estos compañeros de viaje no son buenos", en alusión a esta plataforma.

"Sé que hay colectivos como sindicatos que desde una discrepancia con el Govern se manifestarán pacíficamente y no podemos hacer más que respetarlo y tomar nota", ha manifestado antes de incidir en que ya tomaron nota desde el primer año de legislatura ya que, según ha defendido, la política del Govern está "encaminada a una contención turística".

Bauzá ya había defendido en redes sociales que "cuando un colectivo comparte manuales que recomiendan taparse la cara y planificar actuaciones contra negocios o propiedades vinculadas al turismo, conviene que cada uno decida si este es el camino que quiere recorrer".

El conseller ha recalcado que siempre defenderá el derecho a manifestarse --el manual se ha difundido como acción previa a la manifestación contra la saturación del 26 de julio--, pero ha afirmado que con la misma firmeza "defenderá la convivencia y la seguridad jurídica".