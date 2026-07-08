Baleares crece un 3% en 2025 y supera la media nacional, aunque desacelera su ritmo con respecto a 2024

La economía de las Illes Balears siguió creciendo durante 2025, aunque con una desaceleración respecto al año anterior. Así se recoge en la Memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Illes Balears 2025, presentada este miércoles por el presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES), Francesc Fiol; y el director de la memoria, Jaume Rosselló. Destaca por el buen comportamiento del mercado laboral y la fortaleza del turismo como principales motores de la economía balear.

El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 3% en 2025, aunque se sitúa un punto por debajo con respecto a 2024 (4,1%). Aun así, la cifra continúa situándose por encima de la media nacional, que fue del 2,8%. Además, el sector servicios volvió a liderar la actividad económica con un incremento del 3,2%, impulsado por el turismo, la hostelería, el comercio y el transporte. En conjunto, este sector representa ya el 87,5% de la economía balear.

Por su parte, el turismo volvió a ser determinante, con la llegada de 19,1 millones de visitantes, un 1,8% más que en 2024. El gasto turístico alcanzó los 23.403 millones de euros, un 4% más que el año anterior, mientras que el gasto medio por turista aumentó hasta los 1.228 euros. No obstante, la estancia media descendió un 0,9%, reflejando una tendencia hacia viajes más cortos.

En el ámbito laboral, Baleares registró una media de 622.000 personas ocupadas y una tasa de paro del 8,8%, una de las más bajas del país. Además, la comunidad ocupa el tercer puesto a nivel nacional en el índice de calidad del trabajo, que evalúa aspectos como los salarios, la seguridad laboral y las condiciones de empleo.

Pese a los buenos indicadores, el informe también advierte de algunos retos pendientes, como la inflación, que continúa siendo la más elevada del país con una media anual del 3,1%, y la persistencia de diferencias en el mercado laboral, especialmente entre hombres y mujeres a partir de los 35 años y en el desempleo juvenil.

Durante la presentación, el presidente del CES, Francesc Fiol, valoró positivamente los resultados de la memoria y aseguró que las islas se encuentran en "un contexto de crecimiento, de oportunidades de trabajo y también de crecimiento profesional". Asimismo, el director de la memoria, Jaume Rosselló, ha explicado que la economía balear "se va desacelerando, pero sigue creciendo a un ritmo superior al de España".