Baleares crece un 3% en 2025 y supera la media nacional, aunque desacelera su ritmo con respecto a 2024
El archipiélago balear mantiene una de las tasas de paro más bajas del país con un 8,8% y se sitúa tercera en calidad del trabajo, aunque la inflación sigue siendo la más alta de España
La economía de las Illes Balears siguió creciendo durante 2025, aunque con una desaceleración respecto al año anterior. Así se recoge en la Memoria sobre la economía, el trabajo y la sociedad de las Illes Balears 2025, presentada este miércoles por el presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES), Francesc Fiol; y el director de la memoria, Jaume Rosselló. Destaca por el buen comportamiento del mercado laboral y la fortaleza del turismo como principales motores de la economía balear.
El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 3% en 2025, aunque se sitúa un punto por debajo con respecto a 2024 (4,1%). Aun así, la cifra continúa situándose por encima de la media nacional, que fue del 2,8%. Además, el sector servicios volvió a liderar la actividad económica con un incremento del 3,2%, impulsado por el turismo, la hostelería, el comercio y el transporte. En conjunto, este sector representa ya el 87,5% de la economía balear.
Por su parte, el turismo volvió a ser determinante, con la llegada de 19,1 millones de visitantes, un 1,8% más que en 2024. El gasto turístico alcanzó los 23.403 millones de euros, un 4% más que el año anterior, mientras que el gasto medio por turista aumentó hasta los 1.228 euros. No obstante, la estancia media descendió un 0,9%, reflejando una tendencia hacia viajes más cortos.
En el ámbito laboral, Baleares registró una media de 622.000 personas ocupadas y una tasa de paro del 8,8%, una de las más bajas del país. Además, la comunidad ocupa el tercer puesto a nivel nacional en el índice de calidad del trabajo, que evalúa aspectos como los salarios, la seguridad laboral y las condiciones de empleo.
Pese a los buenos indicadores, el informe también advierte de algunos retos pendientes, como la inflación, que continúa siendo la más elevada del país con una media anual del 3,1%, y la persistencia de diferencias en el mercado laboral, especialmente entre hombres y mujeres a partir de los 35 años y en el desempleo juvenil.
Durante la presentación, el presidente del CES, Francesc Fiol, valoró positivamente los resultados de la memoria y aseguró que las islas se encuentran en "un contexto de crecimiento, de oportunidades de trabajo y también de crecimiento profesional". Asimismo, el director de la memoria, Jaume Rosselló, ha explicado que la economía balear "se va desacelerando, pero sigue creciendo a un ritmo superior al de España".
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