Air Europa supera la crisis y cerró la pasada campaña con unos ingresos de 3.146 millones de euros

Air Europa ya ha superado la grave crisis económica que estuvo a punto de llevar a la compañía aérea a la desaparición. Y la muestra más evidente de que está atravesando un periodo de alto crecimiento lo reflejan los impresionantes datos económicos obtenidos el año pasado. La compañía aérea, que tiene su sede principal en Llucmajor, logró la pasada temporada superar con creces las previsiones de principio de año. Cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos que alcanzaron los 3.146 millones de euros, lo que representa un 7.4% más que el año anterior, arrojando unos beneficios, antes de impuestos, de 235 millones de euros. Se trata de los mejores resultados económicos obtenidos por la aerolínea en sus 40 años de historia, aunque los directivos creen que esta temporada se van a superar, a pesar de los numerosos condicionantes que afecta a este sector económico, sobre todo por la inestabilidad en el precio de los carburantes. En cualquier caso, la compañía tiene suscrita una póliza de seguros, que le cubre prácticamente todo el año, que le garantiza un determinado precio por el carburante que emplean los aviones.

Estos resultados los ha presentado esta mañana el Ceo de la compañía, Richard Clark, acompañado por los directivos de los diferentes departamentos de la aerolínea. La empresa ha anunciado que ha mejorado sus resultados, tanto a nivel financiero como operativo. El éxito en la gestión le ha permitido amortizar la mayor parte de los préstamos que había acumulado en las temporadas de crisis, sobre todo durante la pandemia sanitaria. Ya ha devuelto los 475 millones que obtuvo de la Sepi y lo ha hecho un año antes de lo previsto.

Ahora el escenario que afronta es distinto, ya que la empresa avanza hacia un periodo de crecimiento que le permite aumentar y mejorar la flota de aviones. En estos momentos opera con alrededor de unos 60 aviones, pero prevé cambiarlos en un breve espacio de tiempo, añadiendo a la flota nuevas aeronaves que son más modernas, más rápidas, más ecológicas y gastan menos combustible. Ello le está permitiendo aumentar las frecuencias con algunas de sus principales rutas, sobre todo a Sudamérica, pero también ha conseguido abrir nuevos destinos.

El máximo ejecutivo de esta compañía, que sigue perteneciendo a la familia Hidalgo, ha detallado que la aerolínea sigue a rajatabla un plan de negocio que se prolongará hasta el año 2028. El objetivo es mejorar la operatividad de los vuelos, para ser más eficientes, tanto en el trato con el pasajero, como en el ahorro de combustible.

Los resultados de este primer trimestre de 2026 siguen la misma línea de crecimiento que caracterizó la pasada temporada. Los ingresos de estos primeros meses han alcanzado los 887 millones de euros, una cifra que supone un aumento del 9.2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los ejecutivos han destacado estos buenos resultados teniendo en cuenta la dificultad de negocio de estos últimos meses como consecuencia del conflicto de Oriente Medio por el alza de los precios del combustible. Esta inestabilidad, de momento, no se está notando en la contratación de vuelos, según han confirmado en la presentación de estos datos. En cualquier caso, los ejecutivos aseguran que la compañía se ha sabido adaptar de una manera rápida y eficiente a estos factores que afectan al sector de la aviación comercial.

Air Europa afronta un proceso de incoporación de nuevos aviones, tanto para las rutas de largo, como de corto y medio alcance. Uno de los aviones que se incorporará a la flota es el modelo Boeing 737 Max, utilizado en las rutas cortas. Es un avión que incorpora nuevos adelantos técnicos, que se traducen en un ahorro de combustible y en una reducción del tiempo del vuelo. Algunos de estos modelos ya se han incorporado a la flota de Air Europa

También se ha alcanzado un acuerdo con la compañía Airbus para incorporar en los próximos meses, y de manera escalonada, 40 unidades del modelo A350-900, que irán sustituyendo a los modelos más antiguos. Estos aviones son más confortables y disponen de un mayor número de asientos. Estos modelos, que pueden alcanzar un coste aproximado de 160 millones de euros por unidad, se financian a través de un sistema de leasing, lo que impide que la compañía tenga que aportar de golpe este dinero.

Cumpliendo el plan previsto, la compañía logró el año pasado una mayor optimización de los vuelos, alcanzando una ocupación del 84% de los asientos, que no se había conseguido hasta la fecha. Las cifras se consideran excelentes, tanto en el volumen de asientos por kilómetro ofertado, como en la cifra de pasajeros transportados. La compañía puso a la venta el año pasado 14,7 millones de plazas, logrando vender un total de 12,5 millones de vuelos. Los buenos resultados económicos ha permitido aumentar la plantilla, que en estos momentos tiene a 4.500 trabajadores contratados, ya que uno de los objetivos que más se persiguen es mejorar la atención al cliente.

Los ejecutivos de Air Europa apuestan por un crecimiento de la compañía / J.F.M.

Richard Clark ha explicado que el negocio de la aviación comercial se enfrenta a cambios constantes, pero que esta circunstancia no ha impedido la progresión de la compañía Air Europa, que ha pasado en poco tiempo de acumular una fuerte deuda, a obtener unos resultados positivos. El incremento de las frecuencias hacia destinos internacionales, así como la inauguración de nuevas rutas hacia España, como es Oviedo y Sevilla, así como a Ginebra y Johannesburg,o están contribuyendo a aumentar la oferta de vuelos y se traduce en un aumento del número de pasajeros.

Esta temporada la empresa está en plena fase de aplicación del denominado Plan Air 28. Es una nueva hoja de ruta que supondrá una gran transformación estructural y operativa a lo largo de los próximos dos años. Este plan se basa en el desarrollo de un profundo proceso de cambio hacia una organización que se basará en una máxima calidad en la atención al cliente, la rentabilidad y una gestión mucho más eficiente que se basará en los datos que se vayan obteniendo y que ayudarán a tomar las decisiones que necesita la compañía para afrontar el futuro.

Air Europa está a la espera de que culmine el proceso de entrada del capital que aporta la compañía Turkish Airlines. Además gestiona el 20% del capital que aporta el grupo IAG, que es la matriz de las compañías Iberia y British Airways. Clark ha asegurado que de momento la empresa no se plantea recuperar este 20% del capital que está en manos de AIG. En cualquier caso, aseguró que su unión con la compañía turca permitirá un importante crecimiento a Air Europa.