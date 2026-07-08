Air Europa ha denunciado a Aena las quejas de los pasajeros por las obras del aeropuerto de Palma

Las interminables obras que se están desarrollando en el aeropuerto de Palma están provocando quejas, tanto de los trabajadores, pero sobre todo de los viajeros, que denuncian las dificultades para transitar por el espacio aeroportuario. Los clientes que han volado a Mallorca a través de Air Europa también han manifestado a la compañía el malestar que les ha supuesto transitar por un espacio en plena fase de renovación. Han denunciado las largas distancias que han tenido que realizar, debido a los desvíos internos en la propia instalación, así como la suciedad acumulada en determinados espacios.

Richard Clark ha confirmado esta mañana que la compañía que dirige ha trasladado a los responsables de Aena las quejas que les han transmitido sus clientes por el estado del aeropuerto, como consecuencia de las obras que se iniciaron hace más de dos años. Estas quejas no han tenido ninguna consecuencia, porque la respuesta que se ha recibido es que es necesario tener paciencia porque un proyecto de renovación tan importante como el que afronta la instalación de Son Sant Joan siempre conlleva una serie de dificultades y mejoras, que se deben aceptar.

El ejecutivo de la compañía aérea recordó, sin embargo, que las obras debieron terminarse hace un año, pero todavía no se han concluido todos los trabajos previstos. Los responsables del aeropuerto no han comunicado a la aerolínea la fecha aproximada en la que estarán concluidas todas las obras previstas en el proyecto de renovación y modernización de esta importante instalación.

Uno de los proyectos que lleva a cabo Air Europa es la formación de nuevos técnicos de mantenimiento de aviones. En el hangar que la compañía tiene en Palma se realizan los cursos de formación profesional, tanto el del primer ciclo, como el superior. Cada ciclo tiene una duración de dos años y en cada curso se aceptan a 20 alumnos.

Según se adelantó durante la presentación de los datos económicos, la compañía tiene previsto desarrollar un plan integral de renovación de estos cursos de formación. El objetivo es doblar el número de alumnos por clase, ya que en estos momentos hacen falta técnicos cualificados que sepan afrontar el mantenimiento de un avión. Se explicó que los nuevos adelantos técnicos con los que cuentan los nuevos modelos de avión obligan a un constante proceso de formación de estos técnicos.

Aunque el proceso de formación para conseguir la titulación de mecánico de avión no es fácil, los resultados son muy buenos. Los alumnos que terminan los cursos, sobre todo el superior, tienen trabajo prácticamente garantizado, ya que no existe desempleo en este sector. De hecho, la aviación precisa cada vez más técnicos especializados. El 70% de los alumnos que terminan los estudios que ofrece Air Europa terminan trabajando para la compañía. El resto son contratados por otras aerolíneas. Los sueldos que se ofrecen son muy elevados.

Air Europa también tiene previsto crear otro centro de formación de técnicos en Madrid.