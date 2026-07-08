Air Europa asegura que ya ha devuelto los 475 millones que le prestó el Estado durante la pandemia

La directiva de Air Europa se ha pronunciado hoy sobre el polémico rescate que recibió durante la fase crítica de la pandemia, que permitió que la compañía pudiera mantenerse a flote en una época en la que los aviones de la compañía apenas podían volar debido a las restricciones impuestas. Se trató de un préstamo de 475 millones de euros que fueron aportados por la Sepi, una operación que ha provocado numerosas críticas. El máximo ejecutivo de la compañía ha confirmado que el préstamo se ha devuelto en su totalidad y además se ha hecho un año antes de lo previsto. Toda la deuda quedó saldada el año pasado. Richard Clark ha defendido la limpieza de la operación. “Estamos cien por cien convencidos de que las cosas se hicieron correctamente. Presentamos todos los documentos y los planes de viabilidad que nos pidieron”.

El Ceo detalló que la empresa estatal exigió una serie de condiciones para prestar esta importante cantidad económica, que “no sé si a otras compañías se las impusieron”. Por ejemplo, tuvieron que aceptar la presencia de dos representantes del Sepi en el consejo de administración, aunque en estos momentos ya no están presentes.

Clark explicó que la propiedad de la compañía, centralizada en la familia Hidalgo, pidió al consejo de administración que se devolviera cuanto antes este dinero al Estado. Esta petición se ha cumplido y Air Europa ya ha abonado los 475 millones que recibió de préstamo, con sus correspondientes intereses. “Esta operación se tiene que ver como un hecho positivo”, resaltó el ejecutivo, que insistió en que “cumplimos con todo lo que se nos exigió y salimos adelante”.

Los directivos reconocieron que no se sienten afectados por todo el ruido que ha generado este préstamo del Estado, ya que defienden que lo importante es que se ha cumplido con las condiciones impuestas y se ha conseguido devolver el dinero mucho antes de lo que estaba previsto.