Los abogados rinden homenaje a cuatro letrados de Mallorca por su dedicación al turno de oficio.

El Colegio de Abogados ha celebrado esta tarde un emotivo acto, en el que se ha querido rendir homenaje a cuatro profesionales por su dedicación al turno de oficio. Son abogados que se han dedicado a la defensa de las personas con pocos recursos y que han contribuido al buen funcionamiento del servicio de justicia gratuita en las islas. Los juristas que han sido homenajeados son Mercè Alajarín Mestre, Josep de Luis Ferrer, Higinio Muñoz Llobera y Antonio Serra Esteve.

El abogado Josep de Luis Ferrer recibe el reconocimiento. / /

El decano de los abogados, Martín Aleñar, ha destacado la gran labor y dedicación que han mostrado estos profesionales del derecho en la defensa de los ciudadanos más vulnerables.

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En el mismo acto también se ha celebrado el acto de jura o promesa, así como la imposición de toga, a los 17 abogados que se han incorporado recientemente al Colegio. Se trata de Adrián Conles Piñeiro, Antonio de Enrique Pla, Josep de Luis Linares, Adaeze Ngozi Enweani Chuba, Samuel García Inesta, Irati Martínez de Lagos Fernández de Retana, Andrea Martínez Yepes, Joan Antoni Nofuentes Fullana, Bárbara Oliver Barceló, Juana Maria Oliver Palazón, Marta Oliver Perelló, Aurora Ponce García, Rafael Rodríguez Castillo, María Sastre Plomer, María Martina Sastre Ripoll, Rosario Vargas González y Carlota Vela Escandell.