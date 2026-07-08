Casi 10 millones de euros en ayudas al transporte en Baleares por la guerra de Irán: quién puede pedirlas y desde cuándo

A partir de esta semana, se abre el plazo para solicitar las primeras ayudas dirigidas al sector del transporte con el objetivo de compensar el aumento de los costes provocado por la guerra en Irán. En total, se destinarán 9,85 millones de euros a siete líneas de subvenciones que podrán beneficiar a más de 8.000 empresas y autónomos de las islas.

Las primeras convocatorias podrán solicitarse a partir del 9 de julio y permanecerán abiertas hasta el 30 de julio. Están dirigidas a empresas y autónomos del transporte público de mercancías, así como a los titulares de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros en autobús.

Durante la semana siguiente, a partir del lunes 13 de julio, se abrirán el resto de convocatorias para el transporte privado complementario de mercancías, hasta el 3 de agosto. También se inician las solicitudes de ayudas para el desguace de vehículos pesados y de transporte de viajeros en autobús adscritos en Baleares, hasta el 11 de septiembre.

Finalmente, a partir del jueves 16 de julio y hasta el 6 de agosto, se abrirá el plazo de solicitudes para las dos líneas de ayudas destinadas al sector del taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC). La línea de ayudas al taxi incluye personas físicas y jurídicas, titulares de autorizaciones ordinarias de taxi domiciliadas en las Illes Balears; mientras que la convocatoria de VTC se dirige a los titulares de autorizaciones ordinarias domiciliadas en las islas. El Govern ha explicado que las ayudas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca e Ibiza y la triple insularidad de Formentera, por lo que los importes serán superiores en estos casos .

Diferentes líneas de ayudas

La mayor parte del presupuesto (6 millones de euros) se destina al transporte de mercancías para personas jurídicas (4,6 millones), para personas físicas (un millón) y para las pymes del sector de transporte privado complementario dedicado al comercio mayorista (400.000 euros). Las ayudas por vehículo, dirigidas a cerca de 5.000 empresas, más de 1.000 autónomos y alrededor de 8.500 vehículos, oscilarán entre 1.000 y 2.200 euros, con un máximo de 16.500 euros para autónomos y 160.000 euros para empresas, dependiendo del número y tipo de vehículos.

En el caso de las pymes dedicadas al comercio mayorista, a excepción de las de venta de vehículos a motor y motocicletas, las ayudas previstas al transporte privado complementario asociado a las empresas oscilan entre 525 y 755 euros por vehículo. En total, cada empresa solicitante puede recibir hasta 25.000 euros.

También se reservan 750.000 euros para el transporte discrecional de viajeros a más de 170 empresas y autónomos con ayudas de entre 275 y 425 euros por vehículo, 500.000 euros para el sector del taxi a más de 2.300 autónomos y una veintena de empresas con ayudas de entre 200 y 220 euros y 100.000 euros para los VTC a más de 100 autónomos y 115 empresas con ayudas previstas que oscilan entre 130 y 135 euros.

Finalmente, se dotarán hasta 2,5 millones de euros para fomentar el desguace de camiones y autobuses de más de 3,5 toneladas y de más de diez años de antigüedad, con subvenciones que podrán alcanzar los 25.000 euros, según la categoría, el peso y la capacidad de los vehículos.

Cómo presentar las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática y se resolverán por orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible. Se prevé una solicitud por persona beneficiaria. Al tratarse de ayudas destinadas a compensar el encarecimiento de los combustibles, quedan excluidos los vehículos de cero emisiones, como los eléctricos de batería, de hidrógeno o de pila de combustible.