Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa

Comprar una casa en Mallorca sigue siendo caro, pero hay una excepción que destaca dentro del mercado inmobiliario balear. Petra es el municipio más barato de Baleares para comprar una vivienda, según el último informe del portal inmobiliario idealista, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La localidad mallorquina registra un precio medio de 2.502 euros por metro cuadrado, una cifra que, aunque está muy alejada de los municipios más económicos de España, supone un importante ahorro respecto a la media de Baleares, situada en 5.337 euros por metro cuadrado. En términos porcentuales, comprar una vivienda en Petra resulta un 53% más barato que hacerlo de media en el archipiélago.

Petra, la excepción del mercado inmobiliario balear

El estudio de idealista analiza los municipios más asequibles de cada comunidad autónoma y sitúa a Petra como la opción más económica de Baleares para quienes buscan comprar vivienda.

A pesar de este liderazgo regional, el mercado balear continúa siendo uno de los más caros del país. De hecho, Petra es el municipio más barato de Baleares, pero su precio supera ampliamente al de los pueblos más económicos de España.

Mientras en Petra el metro cuadrado alcanza los 2.502 euros, el municipio más barato del país, Fuente Obejuna (Córdoba), registra un precio medio de apenas 369 euros por metro cuadrado, casi siete veces menos.

Baleares, entre las comunidades con la vivienda más cara

El informe también refleja la enorme diferencia existente entre comunidades autónomas. Solo el municipio más barato de Baleares supera el precio medio de prácticamente todos los municipios que aparecen en el ranking nacional de las localidades más económicas para comprar casa.

En el conjunto de España, únicamente Fuente Obejuna (Córdoba) y Pedro Muñoz (Ciudad Real) bajan de los 400 euros por metro cuadrado, mientras que los 25 municipios más baratos del país no superan los 556 euros por metro cuadrado.

Esta comparación pone de manifiesto la presión que continúa soportando el mercado inmobiliario balear, donde incluso las zonas más asequibles mantienen precios muy superiores a la media nacional.

Los pueblos más baratos de España

El ranking elaborado por idealista está encabezado por:

Fuente Obejuna (Córdoba): 369 €/m².

369 €/m². Pedro Muñoz (Ciudad Real): 377 €/m².

377 €/m². Bembibre (León): 441 €/m².

441 €/m². Vilamarín (Ourense): 450 €/m².

450 €/m². Espinosa de los Monteros (Burgos): 456 €/m².

Todos ellos presentan precios muy inferiores a los registrados en Baleares, lo que evidencia la fuerte brecha existente entre el mercado inmobiliario del archipiélago y el resto de España.

Un mercado con grandes diferencias

Según el informe de idealista, Petra ofrece el precio más bajo de Baleares, pero sigue formando parte de una comunidad donde la vivienda usada alcanza una media de 5.337 euros por metro cuadrado, una de las más elevadas del país.

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El estudio confirma así que, aunque existen municipios mallorquines donde comprar resulta relativamente más asequible, el acceso a la vivienda en Mallorca continúa marcado por precios muy por encima de la media española, consolidando a Baleares como uno de los mercados residenciales más tensionados del territorio nacional.