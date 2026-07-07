La patronal del alquiler turístico carga contra los convocantes de la manifestación del 26J: "Generan un clima de tensión e inseguridad"

La patronal del alquiler turístico HABTUR Baleares ha expresado su "profunda preocupación" por la difusión en redes sociales de una publicación titulada "Fes-ho tu també! Manual d'acció contra la turistificació", en la que, según denuncia la asociación, se ofrecen instrucciones para llevar a cabo acciones contra viviendas de uso turístico, agencias inmobiliarias, empresas y otras actividades económicas vinculadas al turismo.

El documento ha sido difundido por Menys Turisme Més Vida, los organizadores de la manifestación antimasificación convocada para el próximo 26 de julio en Palma, donde defienden la "acción directa no violenta" contra negocios vinculados al turismo.

El documento incluye recomendaciones para identificar objetivos, estudiar recorridos, evitar cámaras de seguridad, ocultar la identidad de los participantes y actuar sobre fachadas, carteles y otros elementos de negocios privados. Además, anima a grabar las acciones y difundirlas posteriormente en redes sociales.

La asociación considera que este tipo de mensajes "traspasan cualquier límite del debate democrático". En este sentido, subraya que la discrepancia sobre el modelo turístico "es legítima y necesaria en una sociedad plural", pero sostiene que "nunca puede derivar en la normalización de actuaciones dirigidas a intimidar a personas, señalar negocios o provocar daños a la propiedad privada".

HABTUR explica que detrás de las viviendas turísticas, las inmobiliarias y el resto de empresas mencionadas "hay familias, autónomos, trabajadores y pequeños empresarios" que desarrollan su actividad dentro del marco legal y que, a su juicio, "no pueden convertirse en objetivo de campañas de acoso".

Asimismo, la patronal considera especialmente preocupante que la publicación incluya indicaciones destinadas a dificultar la identificación de los participantes, como evitar cámaras de seguridad, cubrirse el rostro u ocultar elementos identificativos. A su entender, este tipo de mensajes "contribuyen a generar un clima de tensión e inseguridad absolutamente incompatible con la convivencia democrática".

Por ello, la asociación defiende que "la defensa de cualquier causa social pierde toda legitimidad cuando se fomenta la intimidación o se alientan acciones contra personas o bienes privados".

Ante esta situación, HABTUR reclama una condena pública de este tipo de publicaciones por parte de todas las instituciones y fuerzas políticas; que se investigue si el contenido difundido vulnera la legislación vigente o constituye una incitación a cometer actos ilícitos; que se garantice la protección de los profesionales, empresas y propietarios que desarrollan su actividad de forma legal.

Por último, la patronal afirma que el sector del alquiler turístico comparte la necesidad de encontrar soluciones a los retos que afrontan Baleares, pero rechaza "rotundamente" que ese debate derive en campañas de señalamiento o en la promoción de acciones contra personas o negocios. "La discrepancia es democracia. La intimidación no lo es", concluye el comunicado.