Memòria de Mallorca celebra la decisión del Constitucional con la ley de Memoria Democrática ante la "inactividad deliberada" del Govern

La asociación Memòria de Mallorca ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Constitucional de mantener vigente la Ley de Memoria Democrática de Baleares tras suspender su derogación, una resolución que considera un importante respaldo al marco legal que protege los derechos de las víctimas del franquismo en la comunidad autónoma. La entidad ha acogido con "gran satisfacción" el pronunciamiento del alto tribunal y sostiene que supone "un éxito y un alivio" para las asociaciones memorialistas, al evitar que desaparezca una norma que consideran fundamental para garantizar las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación.

En un comunicado, la asociación ha subrayado que la decisión del Constitucional garantiza que la Ley de Memoria Democrática continúe plenamente vigente y que el Govern siga obligado a cumplirla y desarrollarla. A su juicio, la resolución judicial preserva los derechos reconocidos por la normativa autonómica y mantiene en vigor los instrumentos previstos para la localización de víctimas, la preservación de los lugares de memoria, la retirada de simbología franquista y el resto de actuaciones contempladas por la ley.

Sin embargo, Memòria de Mallorca ha advertido de que el mantenimiento de la norma en vigor resulta insuficiente si el Ejecutivo autonómico no impulsa su aplicación efectiva. En este sentido, ha denunciado la "inactividad deliberada" del Govern en el desarrollo de la legislación y ha expresado su "profunda preocupación" por lo que considera una parálisis institucional que está impidiendo ejecutar las medidas previstas.

Según la entidad, durante los tres años de mandato del actual Ejecutivo la comisión encargada de ejecutar y desarrollar la Ley de Memoria Democrática, de la que forma parte la propia asociación junto a otros representantes institucionales y sociales, únicamente se ha reunido en dos ocasiones. Para Memòria de Mallorca, esta falta de actividad evidencia la ausencia de voluntad política para desplegar la norma pese a que continúa plenamente vigente.

Ante esta situación, la organización ha reclamado al Govern la convocatoria "urgente e inmediata" de la comisión responsable del seguimiento y desarrollo de la ley con el fin de reactivar los trabajos pendientes. La asociación sostiene que la suspensión de la derogación acordada por el Tribunal Constitucional "no sirve de nada" si el Ejecutivo mantiene la legislación "en un cajón" y no pone en marcha los mecanismos previstos para su aplicación.

Memòria de Mallorca ha insistido en que la resolución del Constitucional debe traducirse ahora en actuaciones concretas por parte del Govern y no quedarse únicamente en un reconocimiento jurídico de la vigencia de la ley. En este sentido, ha reclamado "voluntad política real" para impulsar todas las actuaciones pendientes en materia de memoria democrática y avanzar en las políticas de "verdad, justicia y reparación" que la normativa reconoce a las víctimas del franquismo y a sus familiares. Según la asociación, mantener la ley en vigor carece de utilidad si no va acompañado de un compromiso efectivo por parte de la Administración para hacerla cumplir.