De Marga Prohens a Maca de Castro: las mujeres más influyentes de Baleares, según Forbes

Forbes Women España ha publicado su lista de Las 30 Mujeres más Influyentes de Baleares 2026, una selección que reconoce a profesionales del archipiélago por su trayectoria, liderazgo e impacto en ámbitos como la empresa, el turismo, la cultura, la ciencia, la gastronomía, la moda, la política o la innovación.

La publicación destaca que el listado, elaborado por un comité de expertas liderado por Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women España, y Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, busca dar visibilidad a mujeres referentes que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de las islas. Forbes subraya, además, que esta iniciativa nace en un contexto en el que solo tres de cada diez puestos directivos en Baleares están ocupados por mujeres.

La lista de este año llega con cambios respecto a la edición anterior. Uno de los más llamativos es la ausencia de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, que sí figuraba en la selección de Forbes Women Baleares 2025. La expresidenta de Baleares aparecía entonces entre las 50 mujeres más influyentes de las islas, pero no forma parte del listado de 30 nombres publicado este 2026, en la que sí están Marga Prohens, presidenta del Govern, y Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio.

Begoña Amengual

Begoña Amengual, CEO de MAC Hotels, encabeza el listado de Forbes Women Baleares 2026. Accionista de segunda generación del grupo hotelero mallorquín, acumula más de 25 años de trayectoria en el sector turístico. Bajo su liderazgo, la compañía ha impulsado proyectos como la consolidación de Club Mac, la creación de Pure Salt Luxury Hotels y la internacionalización del grupo, con una apuesta por la gestión hotelera vinculada a la innovación y la sostenibilidad.

Piluca Barrau Martínez

La menorquina Piluca Barrau Martínez es farmacéutica, optometrista, audioprotesista, empresaria y docente universitaria. Forbes destaca su perfil multidisciplinar y su labor de divulgación sanitaria, así como su capacidad para combinar el conocimiento científico con la atención cercana al paciente. Su trayectoria la ha convertido en una referencia en el ámbito de la salud, la formación y el emprendimiento en Baleares.

Piluca Bayarri

Piluca Bayarri es una de las diseñadoras más reconocibles de Ibiza. Su firma de moda está estrechamente vinculada a la estética mediterránea, la artesanía y el lujo vacacional, con prendas inspiradas en la isla y en su estilo de vida. Forbes la incluye entre las mujeres más influyentes de Baleares por haber construido una marca con identidad propia y proyección internacional desde el mundo de la moda.

Malena Contestí / .

Malena Contestí Rosselló

La palmesana Malena Contestí Rosselló es abogada, analista política y empresaria. Llegó al Congreso de los Diputados en coalición con Vox, aunque posteriormente abandonó la política activa. Actualmente combina su presencia mediática con proyectos profesionales vinculados al sector inmobiliario y a las energías renovables, consolidando un perfil que une derecho, comunicación, empresa y análisis político.

Blanca Cortés

Blanca Cortés es abogada experta en propiedad intelectual y socia de la Fundación ALTTRA. Su trayectoria está ligada al mundo del arte, la cultura y la creación contemporánea, con asesoramiento a artistas, instituciones, galerías, marcas y empresas tecnológicas. Forbes destaca su papel en la conexión entre creatividad, derecho e innovación, así como su implicación en proyectos culturales de alcance internacional.

La chef Maca de Castro / .

Maca de Castro

La chef mallorquina Maca de Castro es una de las grandes referentes gastronómicas de Baleares. Reconocida con una estrella Michelin, Estrella Verde Michelin y tres Soles Repsol, ha construido una cocina profundamente vinculada al producto local, la sostenibilidad y la despensa de Mallorca. Al frente de proyectos como Maca de Castro, Andana, Jardín Bistró y Jardín Events, representa una de las voces más influyentes de la gastronomía balear.

Rossy de Palma / Zafirus

Rossy de Palma

La actriz y modelo Rossy de Palma es uno de los nombres baleares con mayor proyección internacional. Nacida en Palma, se convirtió en icono del cine español de la mano de Pedro Almodóvar y ha desarrollado una carrera transversal entre el cine, el teatro, la televisión, la moda y los festivales internacionales. Forbes la reconoce como una figura artística global, con una imagen singular y una trayectoria que ha trascendido generaciones.

María Mercedes Escarrer Jaume

María Mercedes Escarrer Jaume combina una amplia trayectoria médica con su vinculación a una de las grandes familias empresariales de Baleares. Es pediatra adjunta del servicio de alergología y neumología pediátrica de Juaneda y consejera externa en Meliá Hotels International. También ha presidido la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, consolidando un perfil destacado en el ámbito médico, científico y empresarial.

Ángeles Ferragut

La ibicenca Ángeles Ferragut es presidenta de la Fundación Ses12naus, una organización cultural sin ánimo de lucro nacida con el objetivo de regenerar y fortalecer el tejido artístico de Ibiza. Tras regresar a la isla en 2016, impulsó este proyecto centrado en la creación contemporánea, la investigación artística y el diálogo con el territorio. Forbes destaca su contribución al desarrollo cultural de la isla desde una mirada innovadora y comprometida.

Ela Fidalgo

La artista Ela Fidalgo trabaja con el textil, la pintura y la escultura desde una mirada centrada en el cuerpo, la memoria, la identidad y los vínculos emocionales. Su obra ha estado presente en museos, fundaciones y ferias, y una de sus piezas forma parte de la colección de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. Forbes la incluye por su proyección artística y por su capacidad para construir un lenguaje propio desde Baleares.

Sabina Fluxà y Gloria Fluxà

Sabina Fluxà y Gloria Fluxà son dos de las grandes referentes del sector turístico balear. Sabina Fluxà es CEO y vicepresidenta de Grupo Iberostar, mientras que Gloria Fluxà ocupa la vicepresidencia y es Chief Sustainability Officer de la compañía. Forbes destaca su papel al frente de uno de los grupos hoteleros familiares más importantes de España y su apuesta por un modelo turístico vinculado a la sostenibilidad, la innovación y la transformación empresarial.

Corinna Graf

Corinna Graf es CEO de Puerto Portals, uno de los puertos deportivos más conocidos del Mediterráneo y uno de los enclaves náuticos de referencia en Mallorca. Su gestión ha reforzado la proyección internacional del puerto, vinculado al lujo, la náutica, la restauración, los eventos y el turismo de alto poder adquisitivo. Forbes la incluye por su papel en un sector estratégico para la economía balear.

Isabel Guarch / .

Isabel Guarch

La diseñadora mallorquina Isabel Guarch es CEO y directora creativa de Isabel Guarch Joyas, una firma con una fuerte identidad mediterránea. Sus colecciones beben de la historia, la arquitectura, la cultura y los símbolos de Mallorca, con piezas que han logrado proyección nacional e internacional. Forbes reconoce su capacidad para unir tradición, diseño contemporáneo y marca local.

María Juan de Sentmenat

María Juan de Sentmenat es fundadora de Estudio Sentmenat, un proyecto vinculado al diseño, la decoración y la creación de espacios con identidad propia. Su trayectoria se sitúa en el cruce entre la estética, la artesanía, el interiorismo y el estilo de vida mediterráneo. Forbes la incluye en la lista por su contribución al ámbito creativo y empresarial desde Baleares.

María Antonia Llull

María Antonia Llull es vicepresidenta de Hipotels Hotels & Resorts, uno de los grupos hoteleros familiares con mayor presencia en Baleares. Su trayectoria está vinculada a la gestión turística y a la consolidación de una compañía con establecimientos en Mallorca y otros destinos. Forbes destaca su papel en una empresa clave del sector hotelero balear.

Moshgan Mahrami

La doctora Moshgan Mahrami es médica estética y fundadora de Moss Clinic. Su trayectoria profesional está vinculada a la medicina estética, el bienestar y los tratamientos personalizados. Forbes la incluye entre las mujeres más influyentes de Baleares por haber impulsado un proyecto propio en el ámbito sanitario y estético, con presencia creciente en el sector.

Miranda Makaroff

Miranda Makaroff es artista multidisciplinar, diseñadora, actriz, ilustradora y creadora visual. Su universo creativo mezcla moda, arte, color, cultura pop y una mirada muy personal sobre la identidad y la libertad. Vinculada a Ibiza, Forbes la reconoce como una figura con voz propia dentro de la creación contemporánea y la escena cultural.

Lina Mascaró / .

Lina Mascaró

Lina Mascaró es presidenta del Grupo Mascaró, firma menorquina de calzado con marcas como Mascaró y Pretty Ballerinas. Bajo su liderazgo, la compañía ha reforzado su presencia internacional sin perder el vínculo con Menorca y con la tradición zapatera de la isla. Forbes la destaca como referente empresarial en moda, industria familiar y proyección exterior.

Carmen Matutes Prats

La ibicenca Carmen Matutes Prats es Deputy CEO de Palladium Hotel Group, uno de los grandes grupos hoteleros nacidos en Baleares. Forma parte de una de las familias empresariales más relevantes de Ibiza y ha desarrollado su carrera en el ámbito turístico, hotelero y de gestión corporativa. Forbes reconoce su peso en una compañía con presencia internacional y fuerte arraigo en las Islas.

Olivia Molina

La actriz Olivia Molina, nacida en Ibiza, pertenece a una conocida saga artística y ha desarrollado una amplia carrera en cine, teatro y televisión. Forbes la incluye entre las mujeres más influyentes de Baleares por su trayectoria interpretativa y por su vínculo con la isla. Su nombre se suma al peso de la cultura y las artes escénicas dentro del listado.

Montse Monsalve de Sebastián

Montse Monsalve de Sebastián es socia fundadora y CEO de IMAM Comunicación, agencia especializada en estrategia, comunicación, relaciones públicas y posicionamiento de marca. Su trayectoria está vinculada al asesoramiento a empresas, instituciones y proyectos con presencia en Baleares. Forbes destaca su papel en el ámbito de la comunicación y la construcción de reputación.

Marta Munar

La farmacéutica Marta Munar es fundadora de G19, un proyecto relacionado con la salud, el bienestar y la dermocosmética. Forbes la incluye por su perfil emprendedor y por su capacidad para impulsar una marca propia desde el ámbito farmacéutico. Su trayectoria refleja el peso creciente de la salud, la estética y el cuidado personal dentro del ecosistema empresarial balear.

Mery Perelló / DM

María Francisca Perelló

María Francisca Perelló es directora de la Fundación Rafa Nadal, entidad que trabaja con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de programas educativos, deportivos y sociales. Su labor está vinculada a la gestión de proyectos solidarios y al impulso de iniciativas de impacto social desde Manacor. Forbes reconoce su papel al frente de una de las fundaciones baleares con mayor proyección.

Carmen Planas, presidenta de CAEB / B. Ramon

Carmen Planas

Carmen Planas es presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB. Empresaria y representante patronal, es una de las voces más relevantes del tejido económico de las Islas. Forbes la incluye por su posición al frente de la principal organización empresarial balear y por su papel en el debate económico, laboral y social del archipiélago.

María y Antonia Plomer

María y Antonia Plomer son CEO de Zafiro Hotels, grupo hotelero mallorquín con establecimientos en Baleares. Representan la continuidad de una empresa familiar vinculada al turismo y a la gestión hotelera. Forbes destaca su liderazgo compartido en una compañía con peso en el sector turístico de las Islas y su papel dentro de la nueva generación de directivas hoteleras.

La presidenta del Govern, Marga Prohens / MANU MIELNIEZUK

Marga Prohens

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, también figura en la lista de Forbes Women Baleares 2026. Nacida en Campos, es una de las principales figuras políticas de las islas y la primera mujer del Partido Popular en presidir el Ejecutivo autonómico, la segunda tras las socialista Francina Armengol. Forbes la incluye entre las mujeres más influyentes de Baleares por su posición institucional al frente del Govern y por su papel en la política autonómica.

Antònia Roca, consellera insular de Cultura / .

Antònia Roca

Otra de las representantes del ámbito político incluidas en el listado es Antònia Roca, vicepresidenta primera y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca. Su presencia en la selección de Forbes Women Baleares 2026 reconoce su papel institucional en la administración insular y su responsabilidad en áreas vinculadas a la cultura, el patrimonio y la identidad de Mallorca.

Carmen Sampol / Forbes

Carmen Sampol

Carmen Sampol es CEO de Grupo SAMPOL, compañía mallorquina especializada en ingeniería, energía, instalaciones y proyectos tecnológicos. Bajo su dirección, la empresa ha consolidado su presencia internacional y su papel en sectores estratégicos como la eficiencia energética, las infraestructuras y la innovación. Forbes la destaca como una de las grandes directivas empresariales de Baleares.

Marta Serna

La doctora Marta Serna es directora médica de Clínicas Medisans, centro especializado en medicina estética y bienestar. Forbes la incluye por su trayectoria en el ámbito sanitario y por su papel al frente de un proyecto médico con presencia en Mallorca. Su perfil se suma al de otras profesionales de la salud reconocidas en esta edición.

Lucía Vallejo Garay

Lucía Vallejo Garay es escultora y menorquina de adopción. Su obra está vinculada a la materia, el espacio y la experimentación artística, con una trayectoria desarrollada entre la creación contemporánea y el diálogo con el territorio. Forbes la incorpora al listado por su aportación al ámbito artístico y cultural desde Baleares.

Con esta segunda edición, Forbes Women consolida su apuesta por visibilizar el liderazgo femenino en Baleares y por reunir perfiles de sectores muy distintos, desde las grandes hoteleras familiares hasta la creación artística, la medicina, la comunicación, la política, la gastronomía y la empresa.