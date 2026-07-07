Mallorca ha recibido este año cien mil turistas alemanes más que la toda la temporada pasada

La industria hotelera de Mallorca va lanzada a la conquista de cifras récord de ocupación, no solo durante los meses de verano, sino durante toda la temporada. Un estudio de la agencia PWC, presentado esta mañana, refleja la solidez con la que el sector turístico afronta la temporada. Y es especialmente relevante un dato que detalla este estudio: Mallorca ha recibido en lo que va de temporada cien mil turistas germanos más que el año pasado, lo que vuelve a situar a Alemania como el primer cliente de la industria.

Este análisis ha tenido en cuenta muchos factores que afectan a la industria. Por ejemplo, el hecho de que aumente el empleo en los países emisores de turistas aumenta el número de visitantes a la isla, aunque hay que tener en cuenta que la subida del Euríbor puede suponer una gran presión económica para estas familias, que tendrían menos capacidad para gastar.

Uno de los factores que más afecta a los cálculos de esta temporada es el efecto que está ocasionando el conflicto de Oriente Medio, porque ha disparado los costes de las empresas y, al mismo tiempo, ha reducido la capacidad de gasto turístico. Pero a pesar de estos condicionantes negativos el nivel de ocupación de los hoteles es cada vez mayor. Así, los hoteles han aumentado el número de clientes en alrededor de un uno por ciento, pero esta cifra se considera muy positiva teniendo en cuenta que los porcentajes de los últimos años ya eran muy elevados.

Este crecimiento, según refleja el estudio de PWC, se viene detectando desde principios de año, con cifras muy espectaculares, sobre todo en enero y febrero, con subidas que alcanzan casi el 40 por ciento. Los datos reflejan una tendencia al alza y ya en el mes de junio se detectó una subida del número de habitaciones ocupadas de más del diez por ciento, no solo en Mallorca, sino también en el resto de destinos de Baleares.

Los analistas han comprobado que el comportamiento del cliente a la hora de informarse sobre un destino y elegir el hotel va cambiando, gracias a la aparición de nuevas herramientas informáticas. Es cada vez más frecuente que el turista utilice la inteligencia artificial, en lugar de buscar información a través de Google. Pero en cualquier caso, los datos demuestran que el sentimiento que tiene el turista tras la visita es positivo a la hora de analizar sus vacaciones, tanto en el precio, como en la calidad del destino. El informe deja claro que el interés del viajero europeo por España, y en concreto por Mallorca, se mantiene estable. En cambio, el cliente norteamericano está cada vez más interesado en conocer la isla.

Todos los datos evidencian que el verano de este año mantendrá las perspectivas de crecimiento alcanzadas en las últimas temporada. La oferta de la industria turística de la isla se adapta cada vez más a las necesidades del cliente.

Las voces que se lanzan para aplicar medidas que supongan una limitación del número de turistas que visitan Mallorca se contrarrestan con el número de vuelos que aterrizan en la isla, que cada vez es mayor. Estas operaciones aéreas proceden de los principales mercados nacionales e internacionales, alcanzando este año la cifra de 28.295. El mayor crecimiento de vuelos se concentra en los aviones que despegan desde Alemania. El número de aterrizajes ha aumentado un 16% con respecto al año pasado.

Desde la federación hotelera, a la hora de analizar los datos de este informe, se subraya que la competitividad actual del destino no depende solo de los factores externos. Se basa en la apuesta del empresario de la isla por la inversión, la profesionalización, la mejora de la calidad y sobre todo por su capacidad de adaptación de la oferta a una demanda cada vez más exigente.

El presidente de los hoteleros, Javier Vich, ha querido destacar que “en un momento en el que el turismo ocupa el centro del debate público, disponer de información objetiva es más necesario que nunca. Hay una conclusión evidente: Mallorca continúa siendo uno de los destinos más sólidos y competitivos del Mediterráneo. Su liderazgo no es fruto de la casualidad, sino que es consecuencia de décadas de inversión empresarial, de modernización, de innovación y del compromiso de miles de empresarios y trabajadores, que han sabido adaptarse constantemente a un mercado cada vez más exigente”.

Desde la federación se recuerda que debido a que la temporada está siendo cada vez más larga el número de hoteles abiertos es cada vez mayor. De hecho, el 20% de la planta permanece abierta todo el año, pero en abril el porcentaje de hoteles en funcionamiento ya es del 90%. Esta realidad, según detallan los hoteleros, refleja que la actividad turística en Mallorca arranca desde el primer trimestre y se distribuye de forma más amplia durante todo el año.

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Los hoteleros se muestran muy satisfechos, tanto en la llegada de turistas, como en el gasto que realizan los clientes. Así, hasta mayor Baleares recibió más de 4.3 millones de turistas internacionales, lo que supone un 3.6% más que el año anterior. Mientras que el gasto turístico superó los 5.200 millones, con un crecimiento del 4.7%. Solo en el mes de mayo este aumento de gasto alcanzó un porcentaje del 9.2%, superando el crecimiento de llegadas.