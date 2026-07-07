El primer envío de basura de Ibiza a Mallorca se hará el 15 de julio: firmado el acuerdo para derivar los residuos a la incineradora de Son Reus

El Consell de Ibiza y el de Mallorca han firmado por fin el convenio para empezar la prueba piloto para trasladar los residuos de la franja de rechazo generados en las Pitiüses, a partir del día 15 de julio, para su tratamiento en la planta incineradora de Son Reus, en Palma. Esta prueba tendrá una duración de un año, prorrogable por otro año más, según han informado este martes ambas instituciones en sendos comunicados de prensa.

Con este acuerdo, se soluciona el grave problema que afronta la isla de Ibiza ante el fin de la vida útil del área ambiental de Ca na Putxa, en el municipio de Santa Eulària, que se estima que agotará su capacidad para tratar los residuos de rechazo en un plazo de unos tres o cuatro años. "Además, el acuerdo permite a Baleares avanzar hacia el objetivo de vertido cero marcado por las directivas de la Unión Europea", según destaca el Consell en su comunicado.

La firma entre los dos Consells se ha llevado de manera electrónica, con lo que no se dispone de imágenes protocolarias de la oficialización de este convenio.

Siete camiones diarios

El convenio firmado por ambas instituciones recuerda que el traslado de residuos entre islas está previsto en la Ley de Residuos de Balears y en el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca, ambos aprobados en 2019. Asimismo, tal y como subraya el Consell de Ibiza, la planta de valorización energética de tratamiento de residuos de Mallorca cuenta con capacidad suficiente para tratar los residuos de la fracción de rechazo procedentes de Ibiza.

Cabe recordar que, inicialmente, el anuncio del transporte de la basura generada en las Pitiüses hasta Son Reus generó el rechazo generalizado de las fuerzas políticas mallorquinas. El acuerdo establece que será responsabilidad del Consell de Ibiza el traslado marítimo y terrestre de los residuos, así como los gastos derivados del transporte.

El envío se realizará a través de la empresa concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos de Ibiza, UTE Giref, y deberá comunicarse a la concesionaria de Mallorca, Tirme SA, con diez días de antelación. La prueba se iniciará con un transporte máximo de siete camiones tipo tauliner diarios, salvo los sábados y domingos.

El convenio determina que la fracción de rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones del servicio público de gestión de residuos de Ibiza, compactadas con flejes y retractiladas. Por su parte, el transporte se llevará a cabo mediante plataformas perfectamente cerradas o con vehículos de caja completamente cerrada.

En cuanto a las condiciones económicas, el acuerdo fija que, como contraprestación por los servicios de tratamiento de cada una de las fracciones de residuos, se abonará al concesionario de gestión de residuos urbanos de Mallorca la tarifa vigente, así como los impuestos correspondientes.

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Por otra parte, deberá constituirse una comisión para el seguimiento y la correcta ejecución de la prueba piloto. Esta comisión estará integrada por representantes del Consell de Mallorca, del Consell de Ibiza y del Govern balear.

Fuente: Diario de Ibiza