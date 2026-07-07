Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes

Los hoteleros de Mallorca han lanzado una campaña para dar la bienvenida a los turistas que visitan la isla para pasar sus vacaciones de verano. Se ha colocado una gran lona con el mensaje “Thanks for Visiting Mallorca” (Gracias por visitar Mallorca) y con esta campaña se pretende contrarrestar todos los mensajes que cuestionan la industria turística de la isla.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca ha escogido el aeropuerto porque entiende que es un lugar estratégico, ya que la mayoría de turistas que visitan la isla llegan a través de Son Sant Joan. En realidad es la segunda fase de esta campaña, que se inició el pasado día 10 de junio mediante anuncios publicitarios en diferentes puntos de Mallorca.

Fuentes del sector han explicado que la elección de Son Sant Joan para lanzar este mensaje de bienvenida responde a un momento especialmente significativa del calendario turístico. Estamos en el periodo central de la temporada y por ello los hoteleros han reforzado la campaña publicitaria añadiendo un nuevo mensaje de bienvenida a los turistas. “This is your holiday. This is our home” (Estas son tus vacaciones. Este es nuestro hogar). El objetivo es que este mensaje se convierta en el primer contacto que los visitantes tengan a su llegada a Mallorca, en el que se apela desde el inicio de su estancia al respeto por el entorno, la convivencia y el compromiso compartido. Es decir, se puede disfrutar de unas vacaciones inolvidables, pero también es necesario respetar al residente de la isla.

La lona que se ha colgado en el aeropuerto es enorme. Tiene 39 metros de ancho, por 15 metros de alto. Se ha elegido una frase que lanza una idea sencilla de entender, pero que es esencial para el desarrollo turístico: Mallorca es el destino elegido por millones de personas que disfrutan de sus vacaciones, pero también es el hogar de quienes residen y desarrollan en la isla su proyecto de vida.

Los hoteleros intentan convencer a los visitantes de que se puede disfrutar de unas vacaciones en Mallorca, pero a su vez se debe preservar el entorno y se debe respetar a los residentes. Es decir, los visitantes deben convencerse de que deben actuar con corresponsabilidad, respeto y hacer todo lo que puedan para mantener una buena convivencia con los residentes. “Insistimos en que el turismo y ciudadanía forman parte de una misma realidad y que ambos planos no son incompatibles, sino complementarios. Mallorca puede seguir siendo un destino de referencia internacional precisamente porque es, antes de nada, el hogar de miles de personas cuyos bienestar y calidad de vida forman parte de la propia experiencia del destino”, según señaló el presidente de la federación hotelera, Javier Vich.

Desde esta patronal se incidió en que los hoteleros han apostado por aumentar la visibilidad de la campaña en el principal acceso a la isla, que se suma a la red de soportes que ya se habían instalado en corredores de movilidad y en otros enclaves estratégicos de Mallorca. El objetivo es trasladar un mensaje de sensibilización que va a dirigido para conciliar los intereses de los residentes y de los visitantes.

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Esta campaña se suma a otras iniciativas que se están desarrollando en las redes sociales, que coinciden en el mensaje “Turismo que suma”, que desarrolla Exceltur. En esta campaña en las redes aparecen voces de personas que desarrollan su carrera profesional desde posiciones muy diversas en compañías hoteleras mallorquinas.