Estas son las empresas mallorquinas que ya forman parte de la iniciativa 'Red Km0'

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha puesto en marcha la 'Red Km0', una iniciativa dirigida a empresas para reforzar la visibilidad y el posicionamiento del producto local de Mallorca.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la iniciativa integra a las empresas asociadas u organizaciones empresariales que apuestan por el producto de local, que podrán participar en acciones de promoción y difusión en el marco de la misma campaña.

Con el lema 'Km0. Más justo, más sostenible, más saludable', las empresas adheridas podrán aumentar su visibilidad mediante acciones de dinamización (muestras, degustaciones, presencia en eventos empresariales, participación en podcasts y/o microespacios audiovisuales, etc.) y asociar su actividad a una campaña centrada en fomentar la sostenibilidad, la proximidad y la calidad, así como la economía circular y local.

Los comercios y empresas interesados pueden adherirse a la red a través de la página web de CAEB.

Siete empresas mallorquinas

Entre las firmas mallorquinas ya incorporadas figuran Teixits Vicens, Fusteria Comas, Posidonity, Can Soler, Can Llompart, Germans Adrover y Poraxa.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha señalado que la iniciativa, que cuenta con financiación del Consell de Mallorca, pretende impulsar el consumo de producto de proximidad y poner en valor a los productores locales y al pequeño comercio tradicional de Mallorca.