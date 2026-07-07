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Protestas de los trabajadores del 'Duty Free' del Aeropuerto de Palma por sus condiciones laborables: "Nos trajeron neveras con moho"

Denuncian las altas temperaturas y las condiciones "infrahumanas" en las que se ven obligados a ejercer su labor

Afirman sufrir “precarización” y una “sobrecarga de trabajo inasumible”

VÍDEO | Protestas de la plantilla de Duty Free por condiciones de trabajo “vergonzosas”

VÍDEO | Protestas de la plantilla de Duty Free por condiciones de trabajo “vergonzosas”

B. Ramon

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Laura Marino

Palma

Medio centenar de trabajadores del 'Duty Free' del Aeropuerto de Palma han protestado este martes a las puertas del edificio al grito de "Decimos basta, el 'Duty' nos aplasta" para denunciar las altas temperaturas y las condiciones "infrahumanas" en las que se ven obligados a ejercer su labor.

"Temperaturas de 33º grados en tiendas en las que apenas hay oxígeno por la gran cantidad de turistas que hay, personal con golpes de calor, desmayos...", han sido las primeras quejas que expone Margarita Quetglas, miembro de UGT del comité de empresa, durante el acto de denuncia. "No nos proporcionan agua fresca, debemos comprarnosla nosotros en las máquinas expendedoras", ha continuado Quetglas.

Asimismo, ha afirmado que la “precarización” en las condiciones del personal fijo discontinuo, el cual debe aceptar contratos de 20 y 26 horas semanales, frente las 40 horas de años anteriores, mientras se soporta “mucha presión” y una “sobrecarga de trabajo inasumible”, ha sido denunciada ante Inspección de Trabajo junto a varios contratos fraudulentos.

Sin duchas y neveras con moho

Sin embargo, los reproches no han quedado ahí. Según ha explicado Gema Servera, miembro de USO, con la remodelación del aeropuerto, a los trabajadores se les prometió una sala de descanso nueva. No obstante, ha manifestado que la realidad ha sido muy diferente: "Todos los muebles son viejos, de segunda, tercera o cuarta mano. Las neveras que han puesto, vinieron con moho. No tenemos ni vestidores ni duchas. Las condiciones son tremendas", ha sentenciado Servera.

Otra de las deficiencias es la “falta” de salas de descansos y de baños, lo que obliga a la plantilla a tener que comer por los pasillos y compartir un único baño para el medio centenar de personas que coincide en un turno de trabajo. Además, han lamentado que la empresa lleva desde el pasado mes de enero “incumpliendo” los informes de retribución variable.

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"Queremos que las condiciones sean dignas, no estas infrahumanas, que ni los pasajeros quieren quedarse en las tiendas", ha concluido Servera.

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